Hach Luncurkan DR4900 Spectrophotometer Generasi Terbaru, Menetapkan Standar Industri Baru untuk Analisis Air yang Cepat dan Bebas Kesalahan

LOVELAND, Colo., 7 Juli, 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Hach meluncurkan DR4900 Spectrophotometer untuk memenuhi kebutuhan laboratorium terhadap analisis air yang akurat, efisien, dan mudah digunakan. Dibuat berdasarkan warisan teknologi spektrofotometri Hach yang terpercaya sejak tahun 1955, DR4900 adalah instrumen generasi terbaru yang dirancang guna mendukung para profesional laboratorium di fasilitas perkotaan maupun industri untuk mendapatkan hasil yang akurat.

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DR4900 tetap memiliki keandalan inti model-model lama Hach dan dilengkapi layar sentuh berukuran 10 inci (25,4 cm) serta fitur diagnostik kekeruhan dan diagnostik suhu bawaan, yang merupakan sumber kesalahan pengukuran paling umum. Fitur ini memberikan keyakinan lebih besar pada setiap pengukuran yang dilakukan bagi pengguna reagen vial TNTplus atau LCK yang andal dari Hach dan mencegah pengerjaan ulang. Dengan akses ke lebih dari 200 metode terprogram, laboratorium dapat mempermudah pengujian di satu platform yang andal. Bagi pelanggan di Eropa, Hach Environmental Center berkomitmen untuk mendukung ekonomi sirkular melalui layanan daur ulang inovatif bagi uji kuvet.

"Pelanggan kami mengandalkan data yang akurat untuk mengambil keputusan penting yang tidak mentolerir kesalahan, pengerjaan ulang, atau gangguan operasional. DR4900 dikembangkan berdasarkan platform spektrofotometer Hach yang terpercaya dan menghadirkan diagnostik canggih bersama antarmuka pengguna yang diperbarui," kata Nicole Puhl, Wakil Presiden bidang Produk & Strategi di Hach. "Hal ini memastikan para profesional laboratorium dapat memperoleh hasil yang akurat dengan penuh keyakinan ketika melakukan percobaan pertama, sehingga mereka dapat berfokus pada penyediaan analisis air yang selalu aman dan dapat diandalkan."

DR4900 Spectrophotometer telah tersedia di seluruh dunia dan menetapkan standar baru untuk spektrofotometri meja laboratorium, mendukung pelanggan lama Hach maupun laboratorium yang ingin memodernisasi kemampuan pengujian air mereka. Ketahui lebih lanjut dengan mengunjungi https://bit.ly/4oUNy4P.

Tentang Hach

Hach adalah perusahaan global di bidang analisis dan inovasi air yang mengembangkan instrumentasi dan reagen yang andal dan akurat untuk memastikan kualitas air bagi masyarakat dunia. Hach meningkatkan analisis air melalui berbagai produk yang memberikan solusi kepada pelanggan kami di berbagai industri seperti perkotaan, pangan, energi, dan produksi. Sebagai perusahaan operasional milik Veralto dan mulai diperdagangkan secara publik pada bulan Oktober 2023, Hach menawarkan portofolio lengkap berisi analitik air dan solusi beragam pengolahan air yang menjaga kualitas sumber daya terpenting di dunia. Kunjungi www.Hach.com untuk informasi selengkapnya.

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