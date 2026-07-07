Hach lanza el espectrofotómetro DR4900 de nueva generación y establece un nuevo estándar en la industria para el análisis de agua rápido y sin errores

LOVELAND, Colorado, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Hach presenta el espectrofotómetro DR4900 para responder a la demanda de los laboratorios de un análisis de agua preciso, eficiente y fácil de usar. Basado en el legado de Hach en tecnología de espectrofotometría confiable desde 1955, el DR4900 es un instrumento de nueva generación diseñado con el fin de capacitar a los profesionales de laboratorio en instalaciones municipales e industriales para obtener resultados precisos.

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El DR4900 mantiene la base confiable de los modelos anteriores de Hach, al tiempo que introduce una gran pantalla táctil de 10 pulgadas (25,4 cm) y diagnósticos integrados de temperatura y turbidez, lo cual representa la fuente más común de errores de medición. Esta función proporciona una capa adicional de confianza en cada medición realizada para cualquiera que utilice las confiables químicas de viales TNTplus o LCK de Hach y evita la necesidad de repetir el trabajo. Con acceso a más de 200 métodos preprogramados, los laboratorios pueden optimizar sus pruebas en una sola plataforma confiable. Para los clientes de Europa, el Hach Environmental Center se dedica a apoyar la economía circular a través de su innovador servicio de reciclaje para pruebas en cubetas.

Nuestros clientes dependen de datos precisos para tomar decisiones importantes, por lo que no se pueden permitir errores, reprocesos ni interrupciones operativas. El DR4900 se basa en la reconocida plataforma de espectrofotómetros de Hach e introduce diagnósticos avanzados junto con una interfaz de usuario renovada", afirmó Nicole Puhl, vicepresidenta de Producto y Estrategia de Hach. "Esto garantiza que los profesionales de laboratorio obtengan resultados precisos al primer intento, lo que les permite concentrarse en ofrecer análisis de agua seguros y confiables en todo momento".

El espectrofotómetro DR4900 ya está disponible a nivel mundial y establece un nuevo estándar en la espectrofotometría de mesa, ya que apoya tanto a los clientes actuales de Hach como a los laboratorios que buscan modernizar sus capacidades de análisis de agua. Para obtener más información, visite https://bit.ly/4oZeQXG.

Acerca de Hach

Hach, empresa global en innovación y análisis del agua, desarrolla instrumentos y reactivos químicos precisos y confiables que aseguran la calidad del agua para personas de todo el mundo. Hach mejora el análisis del agua a través de productos que ofrecen soluciones a clientes de diversas industrias como la gestión municipal, de alimentos y bebidas, de energía y de producción. Como empresa operativa de Veralto, compañía que comenzó a cotizar en bolsa en octubre de 2023, Hach ofrece un amplio portafolio de análisis y soluciones especializadas para el tratamiento del agua, con el fin de resguardar la calidad del recurso más importante del mundo. Visite www.Hach.com para obtener más información.

FUENTE Hach