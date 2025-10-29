Com som surround de 15 canais e tecnologia AI Room Calibration, soundbar entrega sons imersivos e realistas

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Outubro chegou, e com ele, o clima perfeito para maratonar os melhores filmes e séries de terror. Mas que tal transformar a sua sala em um verdadeiro cinema de arrepiar? Com a LG Electronics Brasil, a experiência vai além da tela. O LG Home Theater Soundbar S95TR é a companhia ideal para quem quer sentir cada arrepio como se estivesse dentro do filme.

Halloween: com o soundbar LG S95TR, usuário vive o terror como se estivesse dentro do filme

O soundbar premium da LG oferece uma imersão sonora que leva o entretenimento a outro nível, especialmente quando combinado com uma LG OLED, referência em qualidade de imagem. "Com uma poderosa configuração de 9.1.5 canais e alto-falantes traseiros, o S95TR proporciona som surround de 15 canais que preenche o ambiente com detalhes sonoros por todos os lados, inclusive de cima, devido aos seus canais up-firing, que trazem sons que vêm do teto", afirma Marcos Choi, gerente de Áudio da LG Electronics Brasil.

E o que isso significa na prática? Vozes sussurradas que parecem vir diretamente atrás de você, passos no andar de cima que fazem o coração acelerar e explosões que fazem o sofá tremer, tudo isso com a clareza e precisão sonora. "A tecnologia de canal central up-firing cria um áudio ainda mais realista, tornando as falas mais nítidas e sincronizadas com o que acontece na tela, sem atrasos ou distorções", explica Choi.

E não importa o tamanho ou a disposição do ambiente, a tecnologia AI Room Calibration do LG S95TR analisa a acústica da sala e ajusta automaticamente o som para oferecer a melhor experiência possível. "O soundbar examina a sala para encontrar o usuário e seus alto-falantes traseiros e, independentemente do posicionamento, ajusta as diferenças de volume e o tempo de atraso para uma experiência auditiva sincronizada", descreve o especialista da LG.

Com a tecnologia Dolby Atmos, o LG Soundbar S95TR entrega uma experiência tridimensional de áudio que redefine o padrão de imersão sonora. "Ao adicionar camadas de altura ao som surround, os efeitos se propagam de maneira precisa no ambiente, não apenas ao redor, mas também acima do espectador, criando uma verdadeira esfera sonora", detalha o gerente de Áudio da LG. Para as noites de Halloween, isso significa uma atmosfera envolvente, que transporta a adrenalina e tensão da cena para dentro de casa.

