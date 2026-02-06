Hanbai Motos destaca lançamentos das edições especiais da CG 160 Titan e XR 300L Tornado para o mercado brasileiro

Modelos comemorativos combinam identidade visual exclusiva e mecânica consagrada, ampliando as opções para diferentes perfis de motociclistas

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O lançamento das edições especiais da CG 160 Titan e da XR 300L Tornado representa um movimento estratégico para o mercado de motocicletas no Brasil e amplia oportunidades de posicionamento da Hanbai Motos em segmentos relevantes do setor. Ao reunir tradição, design e desempenho, os modelos dialogam com diferentes perfis de consumidores e reforçam a importância de produtos com identidade própria em um mercado cada vez mais competitivo.

A CG 160 Titan Special Edition celebra os 50 anos da linha CG no país e se diferencia pelo visual exclusivo, com pintura especial, grafismos comemorativos e detalhes de acabamento que remetem à trajetória do modelo. A motocicleta mantém o conjunto mecânico consolidado da família CG, com motor Flex One, freio a disco dianteiro com ABS, iluminação full LED e painel digital blackout com indicador de marchas e computador de bordo.

Já a XR 300L Tornado Special Edition reforça o DNA esportivo da linha Tornado, com grafismos inspirados nas motocicletas de competição da família CRF. O modelo preserva sua proposta versátil, voltada ao uso urbano e fora de estrada, com suspensões de longo curso, chassi de perfil off-road, freios ABS nas duas rodas e painel digital blackout.

Para a Hanbai Motos, a chegada dessas versões especiais amplia o portfólio em categorias estratégicas e fortalece a presença da marca em diferentes frentes do mercado. "Esses lançamentos evidenciam como a valorização da história e do design pode gerar produtos mais conectados às expectativas dos consumidores", afirma Weider Cesar, gerente comercial da Hanbai Motos.

