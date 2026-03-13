Motocicleta impulsiona geração de renda em Minas Gerais

Veículo se consolida como ferramenta de trabalho para entregadores e prestadores de serviço

SÃO PAULO, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O crescimento do setor de entregas e serviços sob demanda tem ampliado o papel da motocicleta como instrumento de geração de renda em Minas Gerais, especialmente em cidades da região metropolitana de BH. Dados recentes sobre formalização no estado indicam avanço no número de microempreendedores individuais, movimento que acompanha a expansão de atividades ligadas a transporte e serviços rápidos.

De acordo com a Hanbai Motos (Concessionária Honda de Belo Horizonte/MG), parte significativa das vendas recentes está associada ao uso profissional, sobretudo por trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores. Em municípios de médio porte, a motocicleta passou a integrar a estrutura produtiva local como ferramenta essencial para entregas, assistência técnica e prestação de serviços.

Além da mobilidade, o veículo representa acesso mais rápido ao mercado de trabalho e possibilidade de ampliação da renda mensal. O baixo custo operacional e a agilidade no deslocamento contribuem para aumentar o número de atendimentos diários e reduzir despesas fixas.

Segundo Weider Cesar, gerente comercial da Hanbai Motos, a demanda vinculada ao uso profissional tem apresentado crescimento consistente. "Observamos que a motocicleta é vista cada vez mais como investimento produtivo. Em muitos casos, é o primeiro passo para formalização e expansão de um negócio próprio", afirma.

Weider ainda aponta que a combinação entre economia de combustível, manutenção simplificada e modalidades acessíveis de aquisição fortalece esse cenário. Em BH e região, a motocicleta deixa de ser apenas meio de transporte e se consolida como instrumento de mobilidade econômica e geração de oportunidades.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933430/Logo_HanbaiMotos_Logo.jpg

FONTE Hanbai Motos