Hard Rock International, Seminole Gaming, Royal Caribbean International e Celebrity Cruises anunciam parceria global, trazendo benefícios de viagens por terra e mar

A nova parceria oferece recompensas aos turistas e aos membros da equipe em cassinos, hotéis e cafés Hard Rock e Seminole, e nas férias da Royal Caribbean International e Celebrity Cruises

HOLLYWOOD, Flórida, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Hard Rock International, Seminole Gaming e Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), Royal Caribbean International e Celebrity Cruises, anunciaram hoje uma parceria global que beneficiará tanto os turistas quanto os membros das equipes das marcas. Viajantes de todo o mundo podem aproveitar acomodações, refeições, descontos e muito mais nos cassinos, hotéis e cafés Hard Rock e Seminole, e nas férias da Royal Caribbean International e da Celebrity Cruises com base no anúncio marcante feito por dois dos maiores empregadores privados do sul da Flórida.

Os milhões de membros combinados dos programas de recompensas de cassino das marcas desfrutarão de benefícios recíprocos por meio do Unity by Hard Rock, do Club Royale da Royal Caribbean e do Blue Chip da Celebrity Cruises. Club sempre que jogar, ficar, jantar ou fazer compras em locais Hard Rock participantes, ou navegar em navios da Royal Caribbean e Celebrity.

Através desta parceria:

Os membros da fidelidade Unity by Hard Rock receberão descontos em férias da Royal Caribbean e Celebrity e podem se qualificar para brindes de cruzeiro somente para convidados. Os membros de fidelidade de alto nível também receberão um cruzeiro anual gratuito em navios e itinerários selecionados.

Os membros do Club Royale e do Blue Chip Club podem tornar suas visitas ao Hard Rock ainda mais memoráveis com descontos e vantagens exclusivas nos locais participantes do Hard Rock, incluindo viagens anuais gratuitas em hotéis e cassinos Hard Rock selecionados em todo o mundo para o nível premium do Club Royale e membros Blue Chip.

