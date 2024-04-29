Hard Rock International、Royal Caribbean International 及 Celebrity Cruises 宣佈全球合作夥伴關係，將旅遊優惠延伸至陸地與海上

這項新合作夥伴關係為度假者及團隊成員提供 Hard Rock 酒店和咖啡廳的獎勵，以及在 Royal Caribbean International 和 Celebrity Cruises 上度假的獎勵。

佛羅里達州好萊塢2024年4月29日 /美通社/ -- Hard Rock International 和 Royal Caribbean Group（紐約證券交所：RCL）品牌 Royal Caribbean International 及 Celebrity Cruises 今天宣佈了一項將使度假者和品牌團隊成員受益的全球合作夥伴關係。根據南佛羅里達州兩大民間企業所公布的這一重要公告，世界各地的旅客可以在 Hard Rock 旗下的酒店及咖啡廳，以及在 Royal Caribbean International 及 Celebrity Cruises 度假中享受到住宿、餐飲、折扣等多種優惠。

這數百萬來自這些品牌獎勵計劃的會員，將可以透過 Unity by Hard Rock、Royal Caribbean 的 Club Royale 及 Celebrity Cruises 的 Blue Chip Club，在任何參與的 Hard Rock 地點進行遊戲、住宿、用餐或購物，或在 Royal Caribbean 和 Celebrity 的遊船上航行時，享受互惠優惠。

來自 Hard Rock International、Royal Caribbean International 及 Celebrity Cruises 的數百萬忠誠會員，現在只要在任何參與的酒店或遊輪進行遊戲、住宿、用餐或購物，均可透過各家公司的獎勵計劃享受互惠優惠。

透過這種合作夥伴關係：

Unity by Hard Rock 的忠誠會員將可享受 Royal Caribbean 及 Celebrity 假期的折扣優惠，並有資格參與僅限受邀者參加的遊輪禮品赠送活動。最高層級的忠誠會員還將在選定的遊船和行程中，每年享受免費遊輪旅行的優惠。

Club Royale 和 Blue Chip Club 的會員可以在參與的 Hard Rock 地點享受獨家折扣和優惠，打造難忘的 Hard Rock 之旅，其中包括為 Club Royale 和 Blue Chip 的高級會員提供的全球精選 Hard Rock 酒店年度免費住宿。

如需了解更多關於這一令人興奮的新合作夥伴關係，以及為聯合公司全球團隊成員提供的其他額外優惠，包括特別折扣，請在此處查看完整公告。

SOURCE Hard Rock International