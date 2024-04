Healthcare Revolution 2024: O maior evento do setor se move para impulsionar resultados superiores na área de saúde e turismo médico

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O maior encontro anual das principais partes interessadas em viagens médicas, líderes do setor de saúde e empregadores autofinanciados está de volta este ano com uma nova e empolgante iniciativa para ajudar as partes interessadas a alcançar resultados superiores, elevar seus programas e redefinir o bem-estar e a saúde corporativos.

No dia 21 de maio de 2024, das 9h às 15h (horário de Brasília), a 16ª conferência Healthcare Revolution reunirá palestrantes experientes e líderes de pensamento em saúde, bem-estar e saúde corporativos e viagens médicas, que compartilharão insights profundos sobre o negócio de saúde com estratégias para otimizar custos, aumentar as ofertas e obter resultados superiores no mercado.

Aprenda estratégias interessantes para sair na frente no cenário do turismo médico em constante evolução e maneiras de otimizar seus sistemas de saúde corporativos que ninguém mais lhe ensinará. Os empregadores com autofinanciamento também aprenderão com nossos palestrantes as estratégias eficazes para reduzir os custos de assistência médica e farmacêutica em 50%, reduzir franquias, cosseguros e coparticipações e maneiras de obter aumentos de taxa zero nos custos de assistência médica.

O evento deste ano, cujo tema é "Otimizando custos, elevando programas e alcançando resultados superiores", concentra-se novamente nos três principais Moonshots lançados há alguns anos: custos, cultura e atendimento.

Esses Moonshots são metas estabelecidas para que as partes interessadas alcancem o crescimento transformacional no setor de saúde: reduzir os custos de saúde e benefícios do empregador em 25% até 2025; reimaginar a cultura corporativa, o envolvimento e o bem-estar; e fornecer 40% dos serviços de saúde virtualmente e por meio de plataformas digitais até 2025.

Esses aspectos assumem o centro do palco no evento deste ano, à medida que lançamos estratégias-chave para derrubar as barreiras para alcançar esses resultados no próximo ano.

A conferência deste ano reúne as mentes mais inovadoras e interessantes em benefícios corporativos e inovação empresarial, bem-estar corporativo e viagens médicas, com discussões sobre saúde autofinanciada, benefícios globais, inovações e tecnologias de saúde, cultura e resiliência organizacional, e avanços em viagens médicas.

Junte-se às nossas sessões explosivas com tópicos de agenda emocionantes e instigantes, incluindo estratégias avançadas e as abordagens de tratamento mais recentes para a depressão resistente ao tratamento; avanços inovadores no setor de saúde pela Coreia do Sul, enquanto supera as barreiras de crescimento no setor; potenciais para tratamentos com células-tronco no setor de saúde e; navegação no futuro da IA e das tecnologias digitais na área da saúde e no cenário de viagens médicas.

Alguns de nossos palestrantes confirmados para a emocionante conferência deste ano incluem Donna Fernandez, diretora de benefícios do Distrito Escolar de Houston, Dr. Chadwick Prodromos, fundador e diretor médico do Instituto de Células-Tronco Prodromos, Dr. Steve Best, diretor do Centro de Neurociências, e Dongkwan Kim, chefe de Assuntos Internacionais do Asan Medical Center.

"A HREV 2024 é mais um momento emocionante para obter insights sobre novas soluções para resolver desafios urgentes no cenário do setor de saúde atual. Promete ser um evento transformacional, à medida que os líderes mais inspiradores em saúde e bem-estar compartilham ideias e insights inovadores para mudar o paradigma da saúde", diz Jonathan Edelheit, JD, presidente e cofundador da Global Healthcare Resources, que também falará na conferência.

A Healthcare Revolution 2024 é realizada em parceria com a Medical Tourism Association e é patrocinada pela Korea Tourism Organization, a corporação oficial da Coreia do Sul responsável pela indústria de turismo do país.

Inscreva-se gratuitamente aqui para participar deste evento.

Sobre a Medical Tourism Association (MTA)

A Medical Tourism Association (MTA) é uma organização comercial 5016(c6) sem fins lucrativos dedicada a derrubar as barreiras para um atendimento médico acessível, transparente e de classe mundial. Fundada em 2007, a MTA continua aumentando a conscientização sobre o turismo médico enquanto impulsiona a adoção das melhores práticas do setor. Os recursos digitais da MTA agora se estendem a 1 milhão de leitores para servir como um recurso confiável e autoridade para informações relacionadas ao turismo médico. A MTA ajudou a lançar marcas líderes no setor, como Coreia do Sul, Dubai, Washington DC, Estado da Flórida, e Abu Dabi. A MTA trabalha com governos, prestadores de cuidados de saúde, seguradoras e outras partes interessadas desde a conceituação de seu projeto até o lançamento e durante todo o processo de comercialização.

