2024 年 Healthcare Revolution 大會：最大的行業活動，旨在推動醫療保健和醫療旅遊行業取得卓越成果

佛羅里達州棕櫚灘花園2024年4月11日 /美通社/ -- 醫療旅遊領域主要持分者、醫療保健領域領導者和自籌資金僱主們的最大年度聚會今年將再度舉行，推出令人興奮的新舉措，幫助持分人取得卓越成果、改善其醫療計劃、重新定義企業福利與健康。

美國東部時間 2024 年 5 月 21 日上午 9:00 至下午 3:00，第 16 屆 Healthcare Revolution 大會將彙聚醫療保健、企業福祉與健康以及醫療旅行領域的資深演講嘉賓和思想領袖，他們將分享對醫療保健業務的深刻見解，以及最佳化成本、提升產品和實現卓越市場成果的各項策略。

學習在不斷變化的醫療旅遊環境中取得領先地位的精彩策略，了解他人不會教給您的最佳化企業醫療系統的方法。自籌資金僱主亦將從我們的演講嘉賓處了解削減 50% 醫療保健和藥品成本、降低自付額、共同保險和共付額的有效策略，以及實現醫療保健成本零增長的方法。

今年活動的主題是「最佳化成本、改善計劃、實現卓越成果」，再次聚焦幾年前推出的三大關鍵目標——成本、文化和照護。

這些關鍵目標是為持分者設定，以推動醫療保健產業轉型發展：到 2025 年，將僱主醫療保健和福利成本降低 25%；重新構想企業文化、參與度和福利；到 2025 年，透過虛擬和數位平台提供 40% 的醫療保健服務。

在今年的活動中，這些目標將成為中心議題，我們將推出關鍵策略，以打破在未來一年實現這些目標的障礙。

今年的大會彙集了僱主福利和企業創新、企業健康以及醫療旅行領域最具創新性和最有趣的人才，圍繞自籌資金醫療保健、全球福利、醫療保健創新和技術、組織文化和應變能力以及醫療旅行方面的進展展開討論。

參加我們的激動人心的會議，討論發人深省的精彩議程主題：治療難治型憂鬱症的先進策略和最新治療方法；韓國打破行業增長的障礙，在醫療保健領域取得的突破性進展；幹細胞治療在醫療保健領域的潛力；在醫療保健和醫療旅行領域探索人工智能和數位技術的未來。

在今年激動人心的大會上，我們將邀請休士頓獨立學區福利總監 Donna Fernandez、Prodromos Stem Cell Institute 創辦人兼醫療總監 Chadwick Prodromos 博士、The Neuroscience Center 主任 Steve Best 博士，以及 Asan Medical Center 國際事務主管 Dongkwan Kim 發表演講。

Global Healthcare Resources 董事長兼聯合創辦人、法學博士 Jonathan Edelheit 表示：「HREV 2024 是另一個令人興奮的時刻，讓我們能深入了解新的解決方案，以解決當今醫療保健領域的緊迫挑戰。這將是一次變革性的盛會，健康與保健領域最具啟發性的領導者將分享創新理念和見解，以改變醫療保健模式。」

2024 年 Healthcare Revolution 大會與 Medical Tourism Association（醫療旅游協會）合作，由韓國旅遊發展局提供贊助。

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關於 Medical Tourism Association (MTA)

Medical Tourism Association (MTA) 是一個非牟利 5016(c6) 貿易組織，致力消除障礙，讓更多人獲得可負擔、公開透明和世界一流的醫療服務。MTA 成立於 2007 年，致力持續提高公眾對醫療旅遊的認識，同時推動業界採用最佳作業流程。MTA 的數碼資源現已推及 100 萬讀者，成為醫療旅遊相關資訊的可靠來源和權威機構。MTA 已協助客戶在韓國、杜拜、華盛頓特區、佛羅里達州和阿布扎比等地區推出業界領導品牌。MTA 與政府、醫療機構、保險公司和其他持分者進行從項目概念到啟動，以及整個商業化過程的全方位合作。

SOURCE Medical Tourism Association