HEATHERWICK STUDIO REVELA ICÔNICA COBERTURA DE VIDRO, A JOIA NA COROA DA OLYMPIA REINVENTADA

LONDRES, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Olympia , o projeto de regeneração mais ambicioso de Londres atualmente em desenvolvimento pela Yoo Capital e DFl, revelou hoje sua cobertura de vidro transformadora, projetada pelo mundialmente renomado Heatherwick Studio. Este marco arquitetônico marca um momento crucial na evolução de Olímpia de um destino de exposição para um marco global de cultura e entretenimento.

Uma mistura de herança e inovação

The Canopy at Olympia, Designed by Heatherwick Studio, Credit: Raquel Diniz Olympia Masterplan

Celebrando a inovação arquitetônica original das salas de exposições de 138 anos, projetadas por Sir Henry Edward Coe, o novo design visionário do Heatherwick Studio visa melhorar a experiência pública do plano diretor revitalizado, criando 2,5 acres de novo espaço aberto acessível ao público, repleto de restaurantes e bares e um exuberante jardim no telhado com vista para a capital, criado para futuros visitantes e a comunidade local.

O dossel é um feito notável da engenharia, consistindo em cinco grandes arcos curvos de aço estrutural, cada um com um vão de 22 metros. O telhado transparente, construído com 520 painéis retangulares de vidro de baixo ferro, cobre quase 1.000 metros quadrados com um motivo de vidro plissado inspirado na fachada do Grande Salão classificado como Grau II*. Em homenagem às abóbadas de barril, a estrutura estabelece uma ligação visual com o passado histórico da Olympia, ao mesmo tempo que adota um design inovador e pioneiro, apresentando práticas sustentáveis que otimizam o uso de painéis de vidro para minimizar o desperdício e melhorar a eficiência geral do material.

John Hitchcox, presidente do YOO Group: "A transformação deOlympia é mais do que um projeto físico; trata-se de cultivar uma comunidade próspera. Estamos muito satisfeitos por ter tido a oportunidade de colaborar com o renomado Heatherwick Studio nesta visão ousada e animados para revelar o dossel - a joia da coroa do design. Esta estrutura crescente representará o abraço acolhedor de Olympia, incentivando os visitantes a explorar a vibrante tapeçaria de cultura e entretenimento tecida no coração da nova Olympia."

Um Portal para Conectividade e Comunidade

Situada acima do nível do solo, a estrutura do dossel se espalha para formar um gesto convidativo de longe. Ecoando a forma arqueada contínua do Grande Salão listado como Grau II* e do Salão Nacional listado como Grau II ao lado dele, o dossel é claramente visível da agitação da Hammersmith Road abaixo, tentando os pedestres a subir as escadas rolantes e investigar. Esta ligação à rua é crucial para abrir o novo Olympia e melhorar o acesso do público de uma forma distinta.

O nível do mezanino oferecerá assentos públicos em meio ao paisagismo, proporcionando aos visitantes e à comunidade local uma nova perspectiva através da extensão clara dos telhados históricos das exposições, que ficam acima de Olímpia por tantas décadas. Fazendo parte do desenvolvimento, vários conceitos de experiências de refeições e bebidas premium trarão uma oferta de estilo de vida adicional, revigorando ainda mais Olympia como um novo centro animado para o bairro.

Thomas Heatherwick, fundador do Heatherwick Studio: "Olympia já foi um palácio do povo - um lugar para se reunir e experimentar coisas incomuns. Tendo se perdido ao longo dos anos, agora estamos trabalhando para trazer de volta seu espírito original e tornar o Olympia aberto e disponível para todos. No centro desta missão está o novo dossel central. Influenciado pelos telhados de vidro abobadados das salas de exposições originais, o novo dossel será o início de um espaço público de classe mundial que está disponível para todos, esteja você participando de um show no novo teatro, trabalhando em um dos escritórios próximos ou simplesmente passando."

Depois de concluída, a Olympia deve se tornar uma potência global de eventos, entretenimento e inovação. Esta remodelação única, co-projetada pelo Heatherwick Studio e pela SPPARC, contará com uma gama diversificada e expansiva de ofertas, combinando perfeitamente as icônicas salas de exposições com dois hotéis de classe mundial; um movimentado F&B com mais de 30 restaurantes; um salão de música ao vivo gerenciado pela AEG Presents; um teatro de prestígio do Trafalgar Entertainment Group; a Wetherby Performing Arts School, uma parceria com a The BRIT School e escritórios de última geração. Este destino dinâmico deverá atrair mais de 10 milhões de visitantes anualmente, solidificando o lugar de Olympia como uma atração "imperdível" em Londres.

Frank RoccoGrande, Sócio Fundador da DFl: "Repleto de 138 anos de história, o Olympia é um local com imenso potencial à espera de ser desbloqueado. Após anos de remodelação, o visionário dossel do Heatherwick Studio marcará um marco significativo para revelar o verdadeiro potencial da Olympia. Estamos muito satisfeitos por fazer parte desta transformação de um marco para experiências culturais, lazer e empreendimentos comerciais – tudo no coração de Londres. Esta é uma oportunidade de investimento diferente de qualquer outra."

Para mais informações, visite Olympia.co.uk

