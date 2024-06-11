HEATHERWICK STUDIO 為 OLYMPIA 打造最耀眼的屋頂 劃時代的玻璃天幕空間登場

由 Henry Edward Coe 爵士設計的展覽場地至今已有 138 年歷史，Heatherwick Studio 是次的創新設計旨在增強總體活化規劃的公眾體驗，為未來的遊客和市民打造 2.5 英畝的全新公共開放式空間，設置優質餐廳和酒吧，以及天台花園供飽覽倫敦景緻。

天幕由五個大型彎曲結構鋼拱門組成，每個拱門的跨距為 22 米，展現了團隊出色的工程技術。透明屋頂由 520 個矩形低鐵玻璃面板構成，並以列為二級登錄建築*的 Grand Hall 外觀為靈感，採用百褶玻璃設計覆蓋近 1,000 平方米的面積。設計也特意向 Olympia 標誌性的圓拱頂致敬，透過外觀設計連結建築物的悠久歷史，同時以前瞻和創新的設計實踐可持續概念，善用玻璃面板，盡量減少浪費並提高整體材料效率。

YOO Group 董事長 John Hitchcox：「Olympia 的轉型不僅僅是建築上的創新，在意義上是發展一個蓬勃的社區。我們很高興有機會與著名的 Heatherwick Studio 合作，實現這個大膽的構想，並很興奮向大眾展示全新天幕，這絕對是整個設計不容忽視的亮點。擎天結構將象徵 Olympia 打開歡迎的雙臂，迎接遊客進入充滿活力的全新 Olympia，探索交織不同文化和娛樂的地帶。」

通往社區 連繫社群

天幕結構於地面之上，向外展開，遠處看來猶如歡迎的姿態。與毗鄰的兩個二級登錄建築* Grand Hall 和 National Hall 的連續拱形建築相呼應，天幕空間從下方繁忙的漢默史密斯路清晰可見，吸引行人登上自動扶梯進行探索。為使公眾更易於探索及出入全新 Olympia，連接街道是極具重要的設計概念。

夾層樓層在綠化園景中設有公共座位，讓遊客和市民於架在 Olympia 多年的舊有傳統屋頂中，擁有全新觀景視角。高尚餐飲體驗也是發展項目的一部分，使空間融合生活品味，進一步提升 Olympia 用途，成為該社區的全新而全面核心地帶。

Heatherwick Studio 創始人 Thomas Heatherwick：「Olympia 曾經是人民的娛樂天堂，聚集於此並享受各種非凡體驗。經歷多年不同高低，我們正在努力恢復其原始的精神，讓大眾重新認識 Olympia。全新的中央天幕空間正是這個任務的核心。設計以原來展覽館的拱形玻璃屋頂為靈感，它將領先全球，重新定義公共空間。所有人都可以使用，不論您是到新劇院觀賞表演、在附近的辦公室工作，還是純粹經過。」

重建完成後，Olympia 將成為全球活動、娛樂和創新的巨頭。由 Heatherwick Studio 和 SPPARC 共同設計的重建項目獨一無二，務求把標誌性展覽場地完美結合包羅萬有的非凡體驗，包括兩家世界級酒店；30 多家風味絕佳的餐廳；AEG Presents 管理的音樂場地；Trafalgar Entertainment Group 打造的頂尖劇院；與 BRIT School 合作的 Wetherby Performing Arts School，以及最先進的辦公室。重建後多樣化又充滿活力，預計 Olympia 每年將吸引超過 1 千萬名遊客，勢必成為倫敦必訪的景點。

DFl 創始合作夥伴 Frank RoccoGrande：「Olympia 擁有 138 年的悠久歷史，這個場地具有巨大潛力等待發掘。經過多年的重建工作，Heatherwick Studio 極具前瞻性的天幕設計是 Olympia 的重要里程碑，展示其真正潛力。我們很高興能參與這次的轉型工程，見證其蛻變。Olympia 集各種文化體驗、休閒和商業項目於一身，是倫敦市中心不可或缺的地標。這是一個難得一遇的投資機會。」

有關更多信息，請瀏覽網站 Olympia.co.uk

SOURCE Olympia