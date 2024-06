HEATHERWICK STUDIO DÉVOILE L'AUVENT EN VERRE EMBLÉMATIQUE, LE JOYAU DE LA COURONNE DE L'OLYMPIA RÉIMAGINÉE

- Le réaménagement de 1,3 milliard de livres sterling est un pas de plus vers la création de la nouvelle destination culturelle et de divertissement de Londres

LONDRES, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Olympia, le projet de régénération le plus ambitieux de Londres actuellement en cours de développement par Yoo Capital et DFl, a dévoilé aujourd'hui son auvent en verre transformateur, conçu par Heatherwick Studio de renommée mondiale. Cette étape architecturale marque un moment charnière dans l'évolution d'Olympia, qui est passée d'une destination d'exposition à un point de repère mondial pour la culture et le divertissement.

Un mélange de patrimoine et d'innovation

The Canopy at Olympia, Designed by Heatherwick Studio, Credit: Raquel Diniz Olympia Masterplan

Célébrant l'innovation architecturale originale des halls d'exposition vieux de 138 ans, conçus par Sir Henry Edward Coe, le nouveau design visionnaire d'Heatherwick Studio vise à améliorer l'expérience publique du plan directeur revitalisé, en créant 2,5 acres de nouvel espace ouvert accessible au public, avec des restaurants et des bars et un jardin luxuriant avec vue sur la capitale, créé pour le plus grand plaisir des visiteurs de demain et de la communauté locale.

L'auvent est un remarquable exploit d'ingénierie, composé de cinq grands arcs en acier incurvés, chacun d'une portée de 22 mètres. Le toit transparent, construit en 520 panneaux rectangulaires en verre à faible teneur en fer, couvre près de 1 000 mètres carrés avec un motif de vitrage plissé inspiré par la façade du Grand Hall classé Grade II*. Rendant hommage aux voûtes en fût, la structure établit un lien visuel avec le passé riche d'Olympia tout en adoptant un design de pointe et pionnier, présentant des pratiques durables qui optimisent l'utilisation des panneaux en verre pour minimiser les déchets et améliorer l'efficacité globale des matériaux.

John Hitchcox, président du groupe YOO : « La transformation d'Olympia est plus qu'un projet concret ; il s'agit de cultiver une communauté prospère. « Nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de collaborer avec le célèbre Heatherwick Studio sur cette vision audacieuse et nous sommes ravis de dévoiler la canopée - le joyau du design. Cette structure en plein essor représentera l'accueil chaleureux d'Olympia, encourageant les visiteurs à explorer la tapisserie vibrante de la culture et du divertissement tissée au cœur de la nouvelle Olympia."

Une passerelle vers la connectivité et la communauté

Située au-dessus du sol, la structure de l'auvent se déploie pour former un geste invitant de loin. Faisant écho à la forme continue de l'arche du Grand Hall de grade II* et du National Hall de grade II qui se trouvent à proximité, l'auvent est clairement visible depuis le buste de la route Hammersmith en dessous, ce qui incite les piétons à monter dans les escaliers mécaniques et à enquêter. Ce lien avec la rue est crucial pour ouvrir la nouvelle Olympia et améliorer l'accès du public d'une manière distinctive.

Le niveau mezzanine offrira des places assises publiques au milieu de l'aménagement paysager, offrant aux visiteurs et à la communauté locale une nouvelle perspective à travers l'étendue claire des toits d'exposition historiques, qui reposent au-dessus d'Olympia depuis de nombreuses décennies. Dans le cadre de ce développement, plusieurs concepts d'expériences gastronomiques et de boissons haut de gamme apporteront une offre de style de vie supplémentaire, renforçant davantage l'Olympia en tant que nouvelle plaque tournante animée pour le quartier.

Thomas Heatherwick, fondateur d'Heatherwick Studio : « Olympia a déjà été un palais populaire - un lieu où se réunir et vivre des choses inhabituelles. Après avoir perdu le chemin au fil des ans, nous nous efforçons maintenant de retrouver son esprit original et de rendre Olympia ouverte et accessible à tous. Au cœur de cette mission se trouve la nouvelle auvent centrale. Influencée par les toits en verre voûté des halls d'exposition d'origine, la nouvelle auvent sera le début d'un espace public de classe mondiale qui sera à la disposition de tous, que vous assistiez à un spectacle dans le nouveau théâtre, que vous travailliez dans l'un des bureaux situés à proximité ou que vous passiez tout simplement."

Une fois terminée, Olympia deviendra une puissance mondiale pour les événements, le divertissement et l'innovation. Ce réaménagement unique en son genre, conçu conjointement par Heatherwick Studio et SPPARC, proposera une gamme variée et étendue d'offres, alliant de manière transparente les halls d'exposition emblématiques à deux hôtels de classe mondiale ; une F&B animée avec plus de 30 restaurants ; une salle de musique en direct gérée par AEG Presents ; un théâtre prestigieux du groupe Trafalgar Entertainment, la Wetherby Performing Arts School, un partenariat avec la BRIT School et des bureaux de pointe. Cette destination dynamique devrait attirer plus de 10 millions de visiteurs par an, consolidant ainsi la place d'Olympia en tant qu'attraction incontournable à Londres.

Frank RoccoGrande, partenaire fondateur de DFl : « Forte de 138 ans d'histoire, Olympia est un site avec un immense potentiel qui attend d'être débloqué. Après des années de réaménagement, la canopée visionnaire d'Heatherwick Studio marquera une étape importante dans le dévoilement du véritable potentiel d'Olympia. « Nous sommes ravis de participer à cette transformation d'un point de repère pour les expériences culturelles, les loisirs et les entreprises commerciales - le tout au cœur de Londres. Il s'agit d'une opportunité d'investissement unique en son genre."

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Olympia.co.uk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2434816/Canopy_at_Olympia.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2434817/Olympia_Masterplan.jpg