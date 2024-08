Heróis do asfalto: 42° episódio do podcast VWCO News celebra Dia do Motorista

SÃO PAULO, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Está no ar o novo episódio do podcast VWCO News! Em uma edição especial, o 42° episódio celebra do Dia do Motorista e presta uma homenagem àqueles que movimentam as cidades e estradas do país transportanto cargas, pessoas e sonhos. Em uma conversa descontraída, os convidados compartilham suas histórias, falam sobre o futuro da profissão e sua importância para a sociedade.

Nesta viagem inspiradora e repleta de reconhecimento ao volante, você ficará por dentro de curiosidades sobre o setor e conhecerá mais sobre a rotina dos heróis do asfalto. Para enriquecer o bate-papo, contamos com a participação de dois convidados especiais: Paulo Victor Martins, encarregado de bombeiros civis na Volkswagen Caminhões e Ônibus, e Mateus Lopes, motorista da JSL, parceira da montadora.

A conversa é conduzida por Maria Eduarda Ramos e Isabella Novaes, do time de Comunicação Corporativa da VWCO, sob a coordenação de Marcos Brito, diretor da área. A produção e edição do episódio têm o apoio de Danielle Ritton, Gustavo Dantas, Wander Gartner e Dummy Studios.

Confira em: https://open.spotify.com/episode/3qetOCtQhI3RUyYrE2G22R?si=ChvSyGN5S1241wQ9EX7hqw

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2472202/VWCO.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus