Hidratação facial no inverno: descubra os segredos da família Sato para manter a pele saudável e radiante também na estação mais fria do ano

A pele requer cuidados específicos, em diferentes fases da vida, para atender às suas diversas necessidades

SÃO PAULO, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A poucas semanas do inverno, as oscilações da temperatura trazem desafios para a saúde no geral, inclusive a saúde e vitalidade da pele. Segundo a SBD* (Sociedade Brasileira de Dermatologia), a umidade do ar baixa e as temperaturas mais frias levam à diminuição na transpiração corporal, fazendo com que a pele fique mais seca.

Neste contexto, a atenção à hidratação facial torna-se essencial. Mais do que um mero cuidado estético, o uso recorrente de hidratantes é uma medida preventiva contra os efeitos adversos do frio. Desta maneira, o cuidado diário ajuda a manter a pele saudável, hidratada e radiante mesmo diante de condições mais desafiadoras.

"A hidratação facial adequada é essencial durante o inverno, quando a pele tende a ficar mais seca devido ao ar frio e seco. Manter o rosto bem hidratado não apenas ajuda a prevenir o ressecamento e a descamação, mas também fortalece a barreira cutânea, protegendo-a contra irritações e inflamações. No entanto, é importante escolher produtos que sejam adequados para atender as necessidades da sua pele e aplicá-los regularmente para obter os melhores resultados", explica a médica dermatologista Marcella Araujo (CRM-SE 0002994).

Rotina de cuidados para controle da oleosidade

Para as peles oleosas, a hidratação no inverno pode ser desafiadora, pois muitas vezes os produtos hidratantes tradicionais podem parecer pesados ou contribuir para o aumento da oleosidade. Por isso, é importante escolher produtos certos para não deixar a hidratação de lado.

"Para manter a pele oleosa hidratada no inverno, opto por produtos leves e oil-free, que fornecem a hidratação necessária sem pesar no meu rosto. É importante encontrar um equilíbrio para garantir que minha pele permaneça saudável e radiante durante toda a temporada de frio. Por isso, o hidratante matificante e o sérum facial da linha Cetaphil1 Oil Control têm me ajudado a controlar a oleosidade da minha pele, sem abrir mão da hidratação", afirma a empresária e advogada Karina Sato.

Rotina de cuidados para uma hidratação potente

Em relação às peles extremamente secas, enfrentar o inverno pode ser uma verdadeira prova de resistência. Para a SBD*, tanto a pele do rosto quanto a do corpo estão sujeitas ao ressecamento no inverno. O clima frio e seco pode deixá-las com aspecto esbranquiçado, o que indica a desnaturação das proteínas.

"Hidratar a pelo no inverno é como uma batalha diária. O frio parece acabar com um pouco da humidade da pele, né? São cuidados constantes, mas com a linha Optimal Hydration, de Cetaphil, consegui seguir uma rotina disciplinada que faz toda a diferença. No final do dia, é gratificante ver minha pele resistindo à estação mais desafiadora do ano", afirma a influenciadora Kika Sato.

Ainda de acordo com a Dra. Marcella Araujo, para cuidar da pele seca durante os meses mais frios, é essencial adotar uma rotina de cuidados específica. "Recomendo evitar banhos muito quentes e investir em hidratantes ricos em ingredientes como ácido hialurônico, que podem ajudar a restaurar a umidade perdida. E, acima de tudo, beba bastante água para manter a hidratação de dentro para fora", explica.

Rotina de cuidados para um rejuvenescimento saudável

Se você busca soluções pró-aging, que ajudam no gerenciamento do envelhecimento, é preciso ter um cuidado redobrado no frio. Este tipo de pele já tende a perder sua capacidade natural de reter água e produzir óleos essenciais, o que pode agravar ainda mais o ressecamento no inverno.

"Os hidratantes ajudam a compensar a perda de umidade, além disso, os produtos faciais pró-aging geralmente contêm ingredientes antioxidantes, que ajudam a restaurar a elasticidade, a firmeza e a luminosidade da pele, combatendo os sinais visíveis do envelhecimento", explica a dermatologista Marcella Araujo.

"No inverno, para manter minha pele radiante uso hidratantes potentes e específicos para manter a pele livre da secura e deixá-la bem hidratada. Uso produtos que garantem um amadurecimento saudável da pele, dando aquela confiança para encarar os dias mais frios", explica a apresentadora Sabrina Sato.

Conheçam os produtos usados pela família Sato durante a época mais fria do ano:

Cetaphil® Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade combina ingredientes que ajudam a reduzir as manchas causadas pela acne e acalmam a pele2. Em apenas 7 dias3, o sérum demonstra resultados notáveis, melhorando significativamente a textura da pele, reduzindo a vermelhidão e a aparência dos poros4. Sua fórmula inovadora combina múltiplos ingredientes, como o ácido salicílico e o ácido PHA (poli-hidroxiácido), que reduzem as espinhas enquanto mantêm a pele hidratada5. Além disso, ele também possui niacinamida, que ajuda a melhorar manchas relacionadas à acne6.

Cetaphil® Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas possui controle de oleosidade por 14 horas**. Além de 98% dos usuários sentirem alívio no ressecamento imediatamente após o uso7, oferece 48 horas8 de hidratação e 95% dos usuários perceberam o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após 7 dias de uso9. Formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados, o hidratante conta com o poder do ácido salicílico, o qual reduz a aparência dos poros, enquanto promove uma aparência de pele limpa, uniformização dos tons desiguais10. Assim como o bisabolol, que apresenta ação calmante11.

Conheça alguns produtos da linha Cetaphil® Optimal Hydration que podem ajudar nesse processo:

Para o cuidado facial, Cetaphil® Optimal Hydration Water Gel Restaurador garante a sensação e aparência de pele suave imediatamente após o uso e possui hidratação duradoura de até 72 horas12. Não deixa a sensação de pele pesada, oleosa e pegajosa, pois é absorvido instantaneamente13. O produto é indicado para a hidratação de todos os tipos de pele e seu uso contínuo também melhora a qualidade da pele ao longo do tempo e ajuda a reduzir linhas finas decorrentes do ressecamento14.

Cetaphil® Optimal Hydration Sérum Renovador Área dos Olhos, com apenas 28 dias de uso, melhora a aparência das olheiras, das bolsas e das rugas, assim como também oferecer luminosidade e firmeza ao contorno dos olhos15. Dermatologicamente testado16 e clinicamente comprovado para ser suave em peles sensíveis, apresenta exclusivo Complexo HydroSensitiv™ com blue daisy, um ingrediente natural calmante.

A linha Cetaphil Healthy Renew, clinicamente comprovada para minimizar os sinais de envelhecimento em todos os tipos de pele17-18, pode ser uma excelente opção para essas pessoas:

Sérum Facial Cetaphil® Healthy Renew, com peptídeos purificados em sua composição que promovem ação pró-colágeno e antioxidante19, aumentando a elasticidade da pele em 52% após 8 semanas20 e ajudando na redução de 23% das rugas após 4 semanas21. Age também nos 9 sinais de envelhecimento: luminosidade, elasticidade, firmeza, aparência de linhas finas, brilho, hidratação, textura, maleabilidade e uniformidade da pele22.

Sérum para Olhos Cetaphil® Healthy Renew ajuda na redução de 12% da aparência das linhas finas e rugas23, auxilia na melhora da luminosidade e uniformização do tom da pele24.

Creme Reparador Facial Noturno Cetaphil® Healthy Renew promove hidratação por 24 horas25. Assim, ajudando com o aumento de 28% na firmeza da pele26, proporcionando uma pele rejuvenescida e mais saudável em 2 semanas27.

O cuidado com a pele é uma jornada constante, e investir em uma rotina de cuidados adequada é a chave para manter sua saúde e a beleza durante toda a vida.

É importante destacar que, antes de usar qualquer produto, é fundamental consultar um profissional de saúde para entender quais são os cuidados indicados para a sua pele. Cada pessoa tem necessidades e características únicas, e ele pode fornecer orientações personalizadas que atendam as necessidades da sua pele, garantindo, assim, resultados mais eficazes e seguros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2425054/Fam_lia_Sato_1.jpg

FONTE Galderma