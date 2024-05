Hikvision divulga seu sexto relatório ESG, destacando o compromisso com a 'Tech for Good'

HANGZHOU, China, 31 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hikvision publicou seu Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) de 2023, divulgando suas práticas e desempenho de ESG pelo sexto ano consecutivo. O relatório oferece uma visão abrangente do foco da Hikvision em sustentabilidade e suas prioridades e ações de ESG, reafirmando o compromisso da empresa em cumprir a responsabilidade social corporativa com tecnologias inovadoras e sustentáveis.

"Praticando o ethos de 'Tecnologia para o Bem', aderindo ao 'pragmatismo' e explorando a transformação 'verde', a Hikvision aproveita nossos produtos para oferecer o valor do desenvolvimento sustentável", disse Huang Fanghong, diretor de Conformidade e vice-presidente sênior da empresa. "Acreditamos firmemente que, junto com o impulso da transformação digital e dos avanços tecnológicos, alcançaremos um crescimento estável e sustentável."

Com a crença de que as tecnologias desempenham um papel fundamental na promoção do bem-estar geral, a Hikvision formulou uma estrutura de gerenciamento ESG com a 'Tecnologia para o Bem' como seu núcleo. Com essa missão em mente, o ano de 2023 foi marcado pelo compromisso contínuo da empresa com a inovação orientada para a sustentabilidade para beneficiar a sociedade em geral. Aproveitando as tecnologias de ponta, a Hikvision se esforçou para proteger relíquias históricas, evitar a poluição da água e do ar, bem como aumentar a eficiência e a produtividade na fabricação. Além disso, a empresa contribuiu para fornecer mais recursos educacionais para crianças em áreas remotas, garantindo colheitas abundantes de maçãs e protegendo a vida selvagem, cumprindo sua parte para promover a aspiração de construir um mundo melhor.

Além de retribuir à sociedade com tecnologias inovadoras, a Hikvision dá grande ênfase à integridade e à conformidade, ao desenvolvimento de baixo carbono e às relações harmoniosas com funcionários, parceiros e comunidades, integrando esses princípios em sua estrutura de gerenciamento ESG.

Os destaques do desempenho de ESG durante o período do relatório incluem:

A empresa lançou a Política Global de Direitos Humanos da Hikvision, incorporando o respeito aos direitos humanos na governança e nas operações da empresa.

A Hikvision formulou e introduziu o Procedimento de Gerenciamento de Emissões de Gases de Efeito Estufa, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e promover operações de baixo carbono.

A Hikvision também integrou princípios ecológicos ao processo de pesquisa e desenvolvimento, design, embalagem e utilização de produtos. Ao adquirir verificações de pegada de carbono de produtos representativos, a empresa avaliou as emissões de GEE ao longo do ciclo de vida desses produtos para melhoria contínua.

Ao promover a economia de energia, a Hikvision também avançou proativamente na aquisição de energia verde. Em 2023, cerca de 12.533,7 MWh de energia foram gerados por sistemas fotovoltaicos implantados nas bases de fabricação da empresa.

A Hikvision continuou a impulsionar o desenvolvimento sustentável por meio da inovação, ganhando 1.884 patentes de invenção em 2023. O investimento em P&D da empresa atingiu RMB 11,39 bilhões, um aumento de 16,08% em relação ao ano anterior.

bilhões, um aumento de 16,08% em relação ao ano anterior. Aderindo à aquisição responsável, a Hikvision aprimorou continuamente o gerenciamento de fornecedores. 100% dos novos fornecedores da empresa foram selecionados com base em critérios ambientais e sociais.

A Hikvision forneceu a seus funcionários uma série de treinamentos para apoiar seu desenvolvimento pessoal e profissional, com um tempo total de treinamento de 1.534.482 horas.

Os funcionários da Hikvision se envolveram ativamente em atividades voluntárias, dedicando coletivamente mais de 20.000 horas de serviço.

Você pode ver e baixar o relatório ESG completo aqui.

