海康威視發佈第六份ESG報告，強調對「科技為善」的承諾

海康認為技術在促進整體福祉方面發揮著舉足輕重的作用，因此制定了以「科技為善」為核心的ESG管理框架。牢記這一使命，2023年標誌著公司繼續致力於可持續發展驅動的創新，以造福整個社會。利用尖端技術，海康威視致力於保護歷史文物，防止水和空氣污染，並提高製造效率和生產力。此外，該公司還為偏遠地區的兒童提供更多的教育資源，確保蘋果豐收，保護野生動物，履行其進一步建設更美好世界的願望。

除了以創新技術回饋社會外，海康威視還非常重視誠信合規、低碳發展以及與員工、合作夥伴和社區的和諧關係，並將這些原則納入其ESG管理框架。

報告期內的ESG表現亮點包括：

——該公司發佈了海康威視全球人權政策，將尊重人權融入公司的治理和運營中。

——海康威視制定並推出了《溫室氣體排放管理規程》，旨在減少溫室氣體(GHG)排放，促進低碳作業。

——海康威視進一步將環保原則融入到產品研發、設計、包裝和利用過程中。通過對代表性產品進行碳足跡驗證，該公司評估了這些產品生命週期中的溫室氣體排放量，以實現持續改進。

——在推進節能的同時，海康威視還積極推進綠色電力的採購。2023年，該公司製造基地部署的光伏系統產生了約12,533.7MWh的電力。

——海康威視繼續透過創新推動可持續發展，2023年獲得1884項發明專利。公司研發投入113.9億元，同比增長16.08%。

——海康威視堅持負責任的採購，不斷加強供應商管理。公司100%的新供應商使用環境和社會標準進行篩選。

——海康威視為其員工提供了一系列培訓，以支持他們的個人和職業發展，總培訓時長達到1534482小時。

——海康威視員工積極參與志願者活動，投入的服務時間總長超過20000小時。

您可以在此瀏覽和下載完整的ESG報告。

SOURCE 海康威視數字技術股份有限公司