Hillstone Networks é nomeada no relatório Enterprise Firewall Landscape

O portfólio de segurança cibernética integrativa de redes da Hillstone Networks inclui plataformas de firewall alimentadas por IA e prontas para o futuro, que suportam todas as cargas de trabalho e cenários de implantação.

SANTA CLARA, Califórnia, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks, fornecedora líder de soluções de segurança cibernética, foi incluída no relatório Enterprise Firewall Landscape da Forrester do segundo trimestre de 2024. Os relatórios Landscape da Forrester oferecem um retrato de um mercado específico com uma visão geral dos fornecedores selecionados, com o objetivo de fornecer insights para empresas que buscam uma solução adequada para suas necessidades de negócios e ambientes de TI.

No relatório Enterprise Firewall Landscape, a Forrester fornece a seguinte definição: as organizações que não migraram completamente para a nuvem (que é a maioria) contam com firewalls corporativos (EFWs) como um mecanismo de segurança crítico para proteger o tráfego corporativo. Antes chamados de "firewalls de próxima geração (NGFWs)", essas soluções cresceram em capacidade, de forma a atender às mudanças no cenário de ameaças, incorporar avanços tecnológicos e atender às necessidades de organizações que adotam a estratégia Zero Trust em topologias híbridas".

"Estamos muito felizes em ver a inclusão no relatório da Forrester. O principal produto da Hillstone é a plataforma Next Generation Firewall, abrangendo desde implantações locais até implantações híbridas e várias nuvens, e fornecendo segurança de rede rica em recursos que estabelece uma base sólida para uma arquitetura de confiança zero", afirma Tim Liu, diretor de tecnologia e cofundador da Hillstone Networks. "Essas soluções são adaptáveis e escaláveis para acomodar diversas necessidades de negócios, conforme demonstrado por nossos clientes globais".

A Forrester cita a consolidação como a tendência principal, afirmando que os fornecedores estão consolidando vários recursos e capacidades em uma única plataforma. Isso está alinhado com o portfólio de segurança cibernética integrativa da Hillstone, com cobertura, controle e consolidação como princípios fundamentais. Desde contêineres até nuvens e desde servidores até SaaS, a estratégia de segurança cibernética integrativa fornece proteção e cobertura adaptativas para qualquer ambiente, garantindo resiliência contra ameaças em evolução. A plataforma é adaptável e coloca a empresa no controle, ao mesmo tempo que reduz a complexidade por meio da consolidação de produtos pontuais.

Saiba mais sobre as soluções de segurança de rede preparadas para o futuro da Hillstone Networks aqui.

Sobre a Hillstone Networks

A abordagem integrativa de cibersegurança da Hillstone Networks é baseada em uma plataforma visionária, alimentada por IA e acessível, que oferece cobertura, controle e consolidação para proteger mais de 28.000 empresas globais. A Hillstone é líder confiável em segurança cibernética, protegendo ativos e infraestruturas críticas, da borda à nuvem, independentemente de onde residam as cargas de trabalho. Saiba mais em http://www.hillstonenet.com

