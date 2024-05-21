Hillstone Networks 榮登《企業防火牆現狀報告》

Hillstone Networks 的整合式網絡安全產品組合包括面向未來、AI 驅動的防火牆平台，為各類工作負載和部署情境提供全方位守護。

加利福尼亞州聖塔克拉拉2024年5月21日 /美通社/ -- 領先的網絡安全解決方案提供商 Hillstone Networks 已被納入《Forrester 企業防火牆現狀》(Forrester Enterprise Firewall Landscape) 2024 年第二季報告中。《Forrester 現狀報告》為企業提供指定市場的概況和選定供應商的概況，幫助企業找到符合業務需求和 IT 環境的方案。

在《企業防火牆現狀報告》中，Forrester 提供下列定義：尚未完全遷移到雲端的企業（佔多數）依賴企業防火牆 (EFW) 作為關鍵安全防護，保護企業流量。這些解決方案曾被稱為「下一代防火牆 (NGFW)」，其功能不斷增強，可應對不斷變化的威脅環境，融入最新技術，並滿足採用零信任架構、跨混合雲部署的企業需求。

「我們很高興看到《Forrester 報告》收錄了我們的產品。Hillstone 的旗艦產品是新一代防火牆平台，涵蓋本地部署、混合雲端和多雲端部署，並提供功能全面的網絡安全性，為零信任架構奠定堅實的基礎，」Hillstone Networks 技術總監兼聯合創辦人 Tim Liu 表示，「這些解決方案具有適應性和可擴展性，可滿足全球客戶的多樣化業務需求。」

Forrester 認定整合為主要趨勢，指出供應商正將多項功能整合至單一平台。Hillstone 的整合式網絡安全產品組合完美契合此趨勢，以覆蓋、控制和整合為核心原則，提供全方位保護。從容器到雲端、從伺服器到 SaaS，整合式網絡安全策略可為任何環境提供自適應保護和覆蓋，抵禦不斷演變的威脅。此平台的靈活性讓企業掌控全局，同時透過整合點產品降低複雜性。

在此處了解有關 Hillstone Networks 面向未來的網絡安全解決方案的更多資訊。

關於 Hillstone Networks

Hillstone Networks 的整合式網絡安全方法基於有遠見的、AI 驅動的和可存取的平台，為全球 28,000 多家企業提供全面、可控和整合的安全保護。Hillstone 是值得信賴的網絡安全領導者，保護從邊緣到雲端的關鍵資產和基礎設施，不論工作負載位於何處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://www.hillstonenet.com

媒體聯絡

Valeria Duran

+1 4085086750

[email protected]

SOURCE Hillstone Networks