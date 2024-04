Hillstone Networks é nomeada em relatório de cenário de soluções de microssegmentação

A Hillstone Networks oferece microssegmentação avançada em diferentes setores.

SANTA CLARA, Califórnia, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks , fornecedora líder de soluções de segurança cibernética, foi incluída no relatório Forrester Microsegmentation Solutions Landscape, Q2 2024. O relatório oferece uma visão geral do mercado de Microsegmentação, com foco nos fornecedores que entregam soluções para proteção de recursos críticos, combatendo ransomware e contribuindo para a adesão à conformidade. O relatório fornece aos profissionais de segurança uma visão geral desses fornecedores nomeados, considerando fatores como tamanho, foco geográfico e casos de uso para selecionar a opção mais adequada para seus casos de uso ou necessidades específicas.

No Landscape Report, a Forrester afirma que "Zero Trust consiste em substituir corpos de confiança implícita por políticas explícitas. Em redes físicas e virtuais, a aplicação deste princípio é chamada de microssegmentação…. [Foi] uma das primeiras tecnologias verdadeiramente Zero Trust desenvolvidas depois que a Forrester publicou os relatórios iniciais de Zero Trust."

A Forrester afirma no relatório que a principal tendência é que "as organizações estão finalmente levando a sério o Zero Trust. Alguns, de forma proativa, estão implementando a microssegmentação como parte de uma estratégia ou iniciativa Zero Trust. Outros a estão implementando porque foram atingidos por ransomware e estão tentando evitá-lo novamente. Mas todos estão fazendo Zero Trust com microssegmentação."

"Ser reconhecida como fornecedora no cenário de soluções de microssegmentação ressalta para nós o papel fundamental que nossa tecnologia desempenha na proteção de ativos críticos e no impedimento de ameaças de ransomware. Acreditamos que isso reafirma nosso compromisso em fornecer medidas de segurança de ponta construídas em uma plataforma inovadora e alimentada por IA que ajuda nossos clientes a se defenderem contra riscos cibernéticos em evolução, garantindo resiliência e confiança", afirma Tim Liu, CTO e cofundador da Hillstone Networks .

A solução de microssegmentação da Hillstone oferece os seguintes benefícios principais:

Microssegmentação avançada e extensa para servidores físicos, máquinas virtuais, hosts em nuvem e contêineres, perfeitamente compatível com múltiplas plataformas.

Recursos abrangentes e integrados de segurança e malware de camada 4 a 7 (firewall de última geração, sistema de prevenção de invasões, antivírus, filtragem de URL, DDoS e defesa contra bots) e gerenciamento completo de vulnerabilidades em todo o ciclo de vida do aplicativo.

Arquitetura distribuída para fácil dimensionamento e portabilidade.

Visibilidade centralizada e abrangente para reduzir lacunas na superfície da ameaça.

Sobre a Hillstone Networks

A abordagem integrativa de cibersegurança da Hillstone Networks é baseada em uma plataforma visionária, alimentada por IA e acessível, que oferece cobertura, controle e consolidação para proteger mais de 28.000 empresas globais.

