Hillstone Networks reconhecida como fornecedora representativa no Guia de Mercado Gartner® para Detecção e Resposta de Rede

SANTA CLARA, Califórnia, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks, fornecedora líder de soluções de segurança cibernética, foi reconhecida mais uma vez como fornecedora representativa no Guia de mercado Gartner para Detecção e Resposta de Rede (NDR). A NDR serve como um complemento comum às ferramentas do centro de operações de segurança (SOC) e desempenha um papel crucial na detecção e contenção de atividades pós-violação, como ransomware e ameaças internas, complementando tecnologias que dependem de regras e assinaturas.

Os Guias de Mercado Gartner para segmentos de tecnologia específicos fornecem uma definição de mercado para NDR e explicam o que os clientes podem esperar que as soluções existentes ofereçam no curto prazo. De acordo com a Gartner: "o NDR deve fornecer, por meio de sensores físicos ou virtuais, fatores de forma compatíveis com redes locais e na nuvem para analisar o tráfego bruto de pacotes de rede ou fluxos de tráfego... modelar o tráfego de rede normal e destacar atividades de tráfego incomuns que estejam fora da faixa normal... agregar alertas individuais em incidentes estruturados para facilitar a investigação de ameaças e fornecer recursos de resposta automática ou manual para reagir à detecção de tráfego de rede malicioso".

"Os CISOs e suas equipes de segurança enfrentam a crescente complexidade de ataques direcionados, dificuldade em rastrear e corrigir vulnerabilidades conhecidas, incapacidade de detectar movimentos laterais em redes extensas", afirma Tim Liu, CTO e cofundador da Hillstone Networks. "Acreditamos que nossa inclusão no Guia de Mercado Gartner é baseada na poderosa combinação da solução de um sistema de detecção de violação de rede com uma plataforma de operação de segurança inteligente, a melhor da categoria, entregue para atender de frente às crescentes necessidades de segurança cibernética de nossos clientes".

Resumimos algumas descobertas importantes com base no Guia de Mercado Gartner no espaço NDR:

O NDR normalmente é implantado junto com outras ferramentas SOC, e não de forma independente.

"Sobreposições analíticas aumentadas por IA" podem fornecer visualizações agregadas dos dados de origem, fornecendo insights úteis aos administradores de SOC.

Dependendo dos casos de uso, os clientes normalmente implantam a solução do fornecedor maior junto com "players locais emergentes" para obter uma solução mais robusta.

Da detecção à visibilidade, da análise forense à mitigação, o conjunto de soluções NDR da Hillstone integra amplos recursos de segurança para proteção máxima:

Visibilidade abrangente do tráfego que amplia a cobertura em toda a área ocupada pela empresa

Recursos avançados de detecção de ameaças e anomalias com visualização sofisticada para reconhecimento da situação para equipes de SecOps.

Integração com SOAR, SIEM e sistemas de terceiros, ao mesmo tempo que fornece configuração mínima para facilitar a implantação.

A solução NDR da Hillstone consiste na solução de proteção Hillstone Breach Detection System, permitindo visibilidade do tráfego norte-sul e leste-oeste em data centers ou redes de campus, em conjunto com sua solução XDR, iSource, uma plataforma de análise de big data para operações de segurança, detecção e resposta a ameaças. A combinação oferece uma solução NDR de alto desempenho com IA/ML avançada, capaz de mapear ataques em diferentes elementos na cadeia de ataque cibernético e na estrutura MITRE ATT&CK para fornecer visibilidade de ameaças novas e conhecidas.

Saiba mais sobre o NDR da Hillstone aqui.

