Hillstone Networks признан репрезентативным поставщиком в отчете Gartner® Market Guide NDR

САНТА-КЛАРА, Калифорния, 11 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hillstone Networks, ведущий поставщик решений в области кибербезопасности, в очередной раз признана репрезентативным поставщиком в отчете Gartner Market Guide for Network Detection and Response (NDR). NDR-решение служит общим дополнением к инструментам центра управления безопасностью (SOC) и играет решающую роль в обнаружении и сдерживании действий после взлома, таких как угрозы программ-вымогателей и внутренние угрозы, дополняя технологии, основанные на правилах и подписях.

Отчеты Gartner Market Guide для конкретных технологических сегментов содержат определение рынка для NDR-решений и объясняют, чего клиенты могут ожидать от существующих решений в краткосрочной перспективе. Согласно Gartner, «NDR-решение должно предоставлять с помощью физических или виртуальных датчиков форм-факторы, совместимые с локальными и облачными сетями, для анализа необработанного сетевого пакетного трафика или потоков трафика... моделировать обычный сетевой трафик и выделять необычную активность трафика, выходящую за пределы нормального диапазона... агрегировать отдельные оповещения в структурированные инциденты для облегчения расследования угроз и предоставлять возможности автоматического или ручного реагирования для реакции на обнаружение вредоносного сетевого трафика».

«Руководители отделов ИТ-безопасности и их команды сталкиваются с растущей сложностью целевых атак, трудностями в отслеживании и исправлении известных уязвимостей, невозможностью обнаружить боковое движение в разросшихся сетях, — заявляет Тим Лю (Tim Liu), технический директор и соучредитель Hillstone Networks. — Мы считаем, что наше включение в обзор Gartner Market Guide основано на мощном сочетании системы обнаружения сетевых нарушений с лучшей в своем классе интеллектуальной платформой обеспечения безопасности, предоставляемой для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов в кибербезопасности».

Мы обобщили некоторые ключевые выводы, основанные на Gartner Market Guide в области NDR-решений:

NDR обычно развертывается вместе с другими инструментами SOC, а не отдельно.

«Наложения аналитики, дополненной ИИ» могут предоставлять агрегированные представления из исходных данных, предоставляя полезную информацию администраторам SOC.

В зависимости от сценариев использования, клиенты обычно развертывают решение более крупного поставщика вместе с «новыми локальными игроками» для получения более надежного решения.

От обнаружения до наглядности, от криминалистики до смягчения последствий — пакет решений NDR от Hillstone объединяет в себе широкие возможности безопасности для максимальной защиты:

Комплексная видимость трафика, которая масштабирует охват всей территории предприятия

Богатые возможности обнаружения угроз и аномалий со сложной визуализацией для осведомленности о ситуации для команд SecOps.

Интеграция с системами SOAR, SIEM и сторонними системами, обеспечивающая минимальную конфигурацию для простоты развертывания.

Решение NDR Hillstone состоит из решения для защиты Hillstone Breach Detection System, позволяющего просматривать вертикальный и горизонтальный трафик в центрах обработки данных или сетях кампуса в сочетании с решением XDR iSource, платформой анализа больших данных для операций по обеспечению безопасности, обнаружения угроз и реагирования. Комбинация обеспечивает высокопроизводительное решение NDR с передовым искусственным интеллектом / машинным обучением, которое может отображать атаки между различными элементами в рамках цепочки поражения цели и MITRE ATT&CK, чтобы обеспечить видимость известных и новых угроз.

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Gartner, Market Guide for Network Detection and Response, 29 марта 2024 г.

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О Hillstone Networks

Целостный подход Hillstone Networks к кибербезопасности основан на революционной доступной платформе с искусственным интеллектом, обеспечивающей покрытие, контроль и консолидацию для защиты более 28 000 глобальных предприятий. Hillstone является надежным лидером в области кибербезопасности, защищая критически важные активы и инфраструктуру от периферии до облака, независимо от того, где находятся рабочие нагрузки. Подробнее на сайте www.hillstonenet.com.

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Валерия Дюран (Valeria Duran)

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