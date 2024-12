Histórias da Macaronésia, uma campanha emocionante para reconstruir um sonho enterrado pelo vulcão de La Palma nas Ilhas Canárias

Hoje é o lançamento do curta-metragem 'O sonho que bateu um vulcão', mostrando Vicente Leal, morador das Ilhas Canárias que luta desde 2021 para realizar um sonho que o vulcão tirou

LA PALMA, Espanha, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje faz três anos que um vulcão ruge na ilha de La Palma, nas Canárias. Durante os 85 dias angustiantes de sua atividade, mais de 5.000 pessoas foram evacuadas, cerca de 1.000 casas destruídas e quase acabou com o sonho de Vicente Leal, morador da pequena ilha espanhola com a casa mais próxima da cratera daquele vulcão.

Durante 30 anos, Vicente dedicou todo o seu tempo e dinheiro a construir uma casa num pedaço de terra herdado, no meio de uma incrível floresta das Canárias e com vista para o mar. Ele dedicou todos os seus esforços para transformar aquele pequeno paraíso em uma casa, mas em setembro de 2021, a Terra tinha outros planos.

O vulcão entrou em erupção logo atrás de sua casa, e Vicente observou enquanto o fluxo de lava se aproximava, enterrando-o sob um cobertor de cinzas. O vulcão ameaçou tirar o sonho de sua vida, mas ele se recusou a desistir. Juntamente com sua família e a ajuda de alguns amigos, ele entrou na área no meio da erupção e, apenas com uma pá, estabeleceu o objetivo de descobrir a chaminé, para nunca perder de vista a casa, para poder encontrá-la depois.

Este ano, Vicente ainda estava lutando com a difícil tarefa de remover as montanhas de cinzas escuras ejetadas pelo vulcão para recuperar seu sonho. Ele então decidiu gravar um vídeo para procurar ajuda. O Macaronesian Gin, o único gin das Ilhas Canárias feito com água filtrada através de galerias vulcânicas, atendeu ao seu chamado e lançou esta iniciativa para lutar pelos nossos sonhos e ajudar Vicente e os seus vizinhos afectados a realizar os dele.

Hoje, juntamente com o curta-metragem "O sonho que bateu um vulcão", o Macaronesian Stories visa arrecadar fundos para ajudar Vicente a reconstruir sua casa em um arquipélago escavado a partir de atividade vulcânica ao longo de milhões de anos. A iniciativa foi apoiada por personalidades das Ilhas Canárias para mostrar o espírito de solidariedade e resiliência das pessoas desta terra vulcânica. Vários participaram de um encontro nesta semana no terreno de Vicente Leal, o primeiro encontro realizado na casa desde a erupção, que é destaque no curta-metragem. Atores, músicos, designers e artistas tiveram um encontro único e emocionante, com o objetivo comum de lutar por todos os nossos sonhos e, ao mesmo tempo, celebrar a vida.

