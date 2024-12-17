馬克羅尼西亞故事（Macaronesian Stories）：感人至深的活動重建加那利群島拉帕爾馬火山掩埋的夢想

今天正式推出短片 《戰勝火山的夢想》（The dream that beat a volcano） 講述加那利群島居民Vicente Leal自2021年以來為實現被火山奪去的夢想而奮鬥的感人故事。

西班牙埃爾帕索2024年12月17日 /美通社/ -- 今天是加那利群島（Canary Islands）拉帕爾馬島（La Palma）熾烈火山停止噴發的三週年紀念日。在這長達85天的噴發期間，超過5,000人被迫撤離，約1,000座房屋被摧毀，幾乎毀滅了住在距火山口最近處的小西班牙島嶼居民Vicente Leal的夢想。

Vicente用了30年的時間和積蓄，在一片祖傳土地上建造一座房子。這片土地位於壯麗的加那利群島森林中央，俯瞰著無邊的海景。他傾注所有心血，將那片小天堂變成一座理想之家。然而，2021年9月，大地卻有了不同的安排。

火山在他房子背後爆發，Vicente眼睜睜看著熔岩湧來，將他的家埋葬在厚厚的火山灰之下。火山威脅要奪走他一生的夢想，但他拒絕放棄。他與家人及幾位朋友一同勇敢進入火山爆發區域，僅攜帶一把鏟子，目標是挖開煙囪，避免失去這座房子的視線，確保在火山過後能重新找到房子。

今年，Vicente仍在艱難地應對清除火山噴發後堆積的黑色火山灰，以重拾他的夢想。之後，他決定錄製一段影片尋求援助。唯一使用火山水脈過濾水製成的加那利群島琴酒——馬卡羅尼西亞琴酒（Macaronesian Gin）——回應了他的呼籲，並發起了這項為我們的夢想奮鬥的倡議，協助Vicente實現夢想。

今天，配合短片《戰勝火山的夢想》（The dream that beat a volcano），馬克羅尼西亞故事（Macaronesian Stories）旨在籌集資金，幫助 Vicente 重建他那座位於由數百萬年火山活動雕刻而成的群島上的房子。這項倡議得到了來自加那利群島的知名人物支持，旨在展示這片火山土地上人民的團結與韌性精神。本週，幾位人士參加了在Vicente Leal的土地上舉行的聚會，這是自火山爆發以來，首次在他的房屋內舉行的會議，並且該聚會也被收錄於短片中。演員、音樂家、設計師和藝術家們經歷了一次獨特且激動人心的聚會，大家共同的目標是為我們所有人的夢想奮鬥，同時也慶祝生命。

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