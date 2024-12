Macaronesian Stories, une campagne émouvante pour reconstruire un rêve enseveli par le volcan de La Palma, aux Canaries

Aujourd'hui est lancé le court métrage "Le rêve qui a vaincu un volcan", montrant Vicente Leal, un habitant des îles Canaries qui se bat depuis 2021 pour réaliser un rêve que le volcan a emporté.

LA PALMA, Espagne, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Trois ans se sont écoulés depuis la fin du grondement d'un volcan sur l'île de La Palma aux Canaries. Au cours de ses 85 jours d'activité, plus de 5 000 personnes ont été évacuées, environ 1 000 maisons ont été détruites et le volcan a failli mettre fin au rêve de Vicente Leal, un habitant de la petite île espagnole dont la maison est située le plus près du cratère du volcan.

Pendant 30 ans, Vicente a consacré tout son temps et ses économies à la construction d'une maison sur un terrain hérité, au milieu d'une incroyable forêt canarienne et surplombant la mer. Il consacre tous ses efforts à transformer ce petit paradis en maison, mais en septembre 2021, la Terre a d'autres projets.

Le volcan est entré en éruption juste derrière sa maison, et Vicente a vu la coulée de lave s'approcher, l'ensevelissant sous une couche de cendres. Le volcan a menacé d'emporter le rêve de sa vie, mais il a refusé d'abandonner. Avec sa famille et l'aide de quelques amis, il est entré dans la zone au milieu de l'éruption et, muni d'une simple pelle, il s'est fixé pour objectif de dégager la cheminée, afin de ne jamais perdre de vue la maison et de pouvoir la retrouver par la suite.

Cette année, Vincente s'est encore battu avec la tâche colossale d'enlever les montagnes de cendres sombres éjectées par le volcan pour retrouver son rêve. Il a alors décidé d'enregistrer une vidéo pour demander de l'aide. Macaronesian Gin, le seul gin des îles Canaries fabriqué avec de l'eau filtrée par des galeries volcaniques, a répondu à son appel et a lancé cette initiative pour lutter pour nos rêves et aider Vicente et nos voisins affectés à réaliser le sien.

Aujourd'hui, avec le court-métrage "Le rêve qui a battu un volcan", Macaronesian Stories vise à collecter des fonds pour aider Vicente à reconstruire sa maison dans un archipel façonné par l'activité volcanique qui s'étend sur des millions d'années. L'initiative a été soutenue par des personnalités des îles Canaries afin de mettre en évidence l'esprit de solidarité et de résilience des habitants de cette terre volcanique. Plusieurs d'entre eux ont participé à une rencontre cette semaine sur la parcelle de Vicente Leal, la première réunion organisée dans la maison depuis l'éruption, qui est présentée dans le court métrage. Acteurs, musiciens, designers et artistes ont vécu une rencontre unique et passionnante, avec l'objectif commun de lutter pour tous de nos rêves tout en célébrant la vie.

Vous trouverez ici une vidéo B-roll pour la télévision ou le montage

Video: https://youtu.be/NyEv1PdAaYs?feature=shared

Video - https://www.youtube.com/watch?v=8R5shVXzW30

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580930/MACARONESIAN_Stories_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580931/MACARONESIAN_Stories_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2580927/5077382/MACARONESIAN_Stories_Logo.jpg

Contact presse :

Rosa Piqueras, +34 646 92 84 74

Beatriz Pavón, +34 675 82 54 31

[email protected]