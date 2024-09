HNS 2024 | Huawei Apresenta Plataforma Aprimorada de Gestão de Redes Empresariais para Provedores de Serviços Gerenciados, Facilitando a Expansão Rápida de Serviços

RIO DE JANEIRO, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Durante a etapa latino-americana do Huawei Network Summit 2024, Wang Hui, Presidente da Área de Data Communication NCE da Linha de Produtos de Data Communication da Huawei, proferiu um discurso na sessão de mercado comercial e de distribuição de comunicação de dados. Ele destacou como a Huawei tem inovado e aprimorado continuamente seus serviços de gestão de redes por meio do Net Master, uma aplicação de grande modelo de rede, para impulsionar o crescimento dos serviços de provedores de serviços gerenciados (MSP).

Presidente da Área de Data Communication NCE da Linha de Produtos de Data Communication da Huawei, Wang Hui

A transformação digital de várias indústrias está impulsionando inovações na construção e manutenção de redes. Para atender às necessidades urgentes de transformação de inúmeras pequenas e médias empresas, os MSPs devem fornecer soluções integradas de nuvem-rede-segurança para empresas e, ao mesmo tempo, atualizar de forma abrangente os modos de gestão de redes. Só assim poderão atender às demandas cada vez mais diversificadas das empresas.

Para apoiar o crescimento dos serviços de MSPs, os produtos iMaster NCE da Huawei constroem uma plataforma eficiente de gestão de redes empresariais. Esta plataforma não apenas aumenta as oportunidades de vendas para os serviços de MSP, mas também oferece soluções mais precisas e eficientes para as transformações digitais das empresas.

Durante o evento, a Huawei lançou sua plataforma aprimorada de gestão de redes empresariais para MSPs, impulsionada pela aplicação de grande modelo de rede Net Master. Essas inovações estão conduzindo uma revolução abrangente "3E": garantia de experiência, expansão de serviços e melhoria de eficiência.

Garantia de Experiência

O mapa digital de redes da Huawei oferece insights multidimensionais sobre aplicativos e terminais, garantindo experiências de áudio e vídeo sem interrupções em campi. Ao mesmo tempo, o Copilot do Net Master — um "especialista em redes" — proporciona monitoramento em tempo real e otimização do desempenho da rede, assegurando que os usuários recebam sempre os melhores serviços de rede possíveis.

Expansão de Serviços

A proliferação de redes sem fio em campus resultou em um aumento significativo de dispositivos, tornando o consumo de energia uma grande preocupação para os clientes. O mapa digital de redes da Huawei utiliza gestão baseada em grades para monitorar e prever com precisão o consumo de energia em nível de rede. Além disso, usa um algoritmo exclusivo de previsão de tráfego para recomendar automaticamente horários de economia de energia. Isso melhora a eficiência energética dos campi e reduz o consumo de energia, permitindo que os MSPs ofereçam pacotes de negócios personalizados para empresas.

Melhoria de Eficiência

O Net Master, treinado nos Modelos Pangu da Huawei, possui um vasto corpus de mais de 50 bilhões de entradas relacionadas à comunicação de dados e capacidades robustas de compreensão semântica. Por exemplo, o parceiro MSP AuteWiFi, da China, obteve benefícios significativos após a adoção do Net Master: a taxa de auto-resolução de problemas de rede aumentou de 30% para 80%, o tempo médio de resolução de falhas diminuiu de duas horas para apenas um minuto, e a eficiência de O&M melhorou dezenas de vezes.

No futuro, a Huawei continuará a inovar e aprimorar as capacidades de sua plataforma inteligente de gestão de redes, colaborando com MSPs para escrever um novo capítulo nos serviços de gestão inteligente de redes e impulsionar um novo crescimento nos serviços dos parceiros MSP.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495547/Picture1.jpg

