HNS 2026 | Huawei divulga white paper técnico sobre AIFW na América Latina para consolidar a base de segurança digital

MEDELLÍN, Colômbia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Durante a etapa latino-americana do Huawei Network Summit 2026 (HNS 2026), a Huawei atualizou sua Xinghe AI Network Security Solution (Solução de Segurança de Rede Xinghe AI) para a América Latina e lançou o White Paper Técnico do Huawei AIFW (o white paper). O white paper descreve a direção da evolução técnica e o caminho de desenvolvimento da indústria de firewalls de IA (AIFWs) na era da IA. Ele também fornece uma estrutura técnica completa e orientações práticas para que as indústrias construam sistemas de segurança de IA de ponta a ponta.

A Huawei divulgou o White Paper Técnico do Huawei AIFW para a América Latina Pedro José Romero Medina, diretor de Segurança Cibernética e Privacidade da Huawei na Colômbia

O evento contou com a presença de Roberto Falconi, vice-presidente de Tecnologia da PuntoNet; Ricky Li, diretor do Departamento Regional de Segurança Cibernética e Privacidade da Huawei; Pedro José Romero Medina, diretor de Segurança Cibernética e Privacidade da Huawei na Colômbia, entre outros.

O White Paper define o AIFW como um firewall inteligente de última geração, desenvolvido para a era da IA. Baseia-se em cinco princípios fundamentais de design: Estabilidade e confiabilidade, proteção de alto desempenho, detecção orientada por inteligência, defesa em tempo real e operações autônomas. Por meio desses princípios, o firewall alcança a condução inteligente, a autonomia de políticas e o controle semântico de negócios. Além disso, o documento detalha sistematicamente a evolução técnica do AIFW, sua arquitetura geral, cenários de aplicação típicos e práticas de implantação, oferecendo também uma perspectiva futura para a tecnologia. Esse avanço direciona as operações de segurança da gestão manual para operações autônomas. Também proporciona uma referência técnica reutilizável e um padrão prático para que as indústrias implementem proteção nativa de IA e se adaptem aos novos cenários de transformação digital.

IA vs. IA: Fortalecimento da infraestrutura de segurança inteligente e consolidação da soberania digital

Pedro José Romero Medina, diretor de Segurança Cibernética e Privacidade da Huawei na Colômbia, proferiu um discurso de abertura intitulado IA vs. IA: Fortalecimento da infraestrutura de segurança inteligente e consolidação da soberania digital. Ele enfatizou que, em meio à rápida onda de transformação digital regional, cada rede, conjunto de dados e sistema de IA constitui um ativo estratégico essencial. As empresas devem utilizar sistemas de defesa baseados em IA para garantir a autonomia digital e os recursos de segurança necessários para um crescimento estável.

A Huawei desenvolve soluções de segurança de rede de ponta a ponta, baseadas em produtos como seus AIFWs, que abrangem operações de segurança corporativa, campus, ambientes com várias filiais e data centers. Em termos de operações de segurança, o Xinghe AI Agentic Security Operations Center (SOC) da Huawei aprimora a eficiência das operações de segurança e protege a segurança de dados nacionais usando agentes de IA. Em termos de acesso seguro ao campus, o sistema inteligente de segurança cibernética HiSec Endpoint da Huawei integra recursos de detecção e resposta em endpoints (EDR), controle de acesso à rede (NAC) e acesso à rede com confiança zero (ZTNA) para garantir o acesso seguro dos endpoints às redes internas e externas. Em termos de segurança para filiais corporativas, o gateway convergente HiSecEngine USG6500G da Huawei coloca a IA em confronto direto com a IA, desenvolvendo recursos líderes do setor para detectar ameaças desconhecidas. Em termos de segurança de data centers, a Huawei apresentou uma solução colaborativa de proteção contra ransomware que integra endpoints, redes e armazenamento, coordenando defesas em todas as três camadas para repelir totalmente ataques de ransomware.

Daqui para a frente, a Huawei continuará a aprofundar sua presença no mercado latino-americano. A empresa ajudará governos, instituições de ensino e diversos clientes da indústria a construir defesas de segurança robustas e alcançar um desenvolvimento estável e de longo prazo por meio de seus produtos e soluções inovadoras, como AIFWs e Xinghe AI Network Security.

FONTE Huawei