HNS 2026 | Huawei revela a aprimorada Rede Inteligente Xinghe com base na filosofia de "Conectividade Segura e Inteligente" para impulsionar a Inteligência Industrial em toda a América Latina.

MEDELLÍN, Colômbia, 8 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Huawei Network Summit 2026 América Latina foi realizado com sucesso em Medellín, atraindo quase 400 líderes do setor, especialistas técnicos e parceiros do ecossistema. Durante a cúpula, a Huawei apresentou sua solução de rede inteligente Xinghe aprimorada para a América Latina, com base na nova filosofia de "Conectividade Segura e Inteligente". Essa iniciativa reafirma os esforços da Huawei para impulsionar a inteligência em todos os setores, trabalhando em conjunto com clientes e parceiros.

A onda global da IA está transformando diversos setores. À medida que a IA se integra aos principais processos de produção, as redes se tornam uma infraestrutura cada vez mais crítica. Consequentemente, seu foco de desenvolvimento está evoluindo da onipresença de conexões de ultra-alta largura de banda para uma arquitetura inteligente orientada por IA.

Xinghe AI Campus

À medida que as empresas enfrentam desafios cada vez maiores, da atualização de redes sem fio às crescentes demandas por segurança, o Xinghe AI Campus da Huawei introduziu diversas inovações para acelerar a digitalização e a modernização das redes corporativas.

Sem fio super-rápido: O primeiro ponto de acesso Wi-Fi 7 Advanced da Huawei, equipado com tecnologia AirEngine, incorpora as inovações previstas para o Wi-Fi 8, proporcionando maior velocidade e confiabilidade. Em particular, o iCSSR (Smart Coordinated Scheduling and Spatial Reuse), uma tecnologia de coordenação entre múltiplos APs, reduz drasticamente a interferência de canais adjacentes, ao mesmo tempo que dobra a velocidade de um único usuário em cenários de cobertura contínua.

O primeiro ponto de acesso Wi-Fi 7 Advanced da Huawei, equipado com tecnologia AirEngine, incorpora as inovações previstas para o Wi-Fi 8, proporcionando maior velocidade e confiabilidade. Em particular, o iCSSR (Smart Coordinated Scheduling and Spatial Reuse), uma tecnologia de coordenação entre múltiplos APs, reduz drasticamente a interferência de canais adjacentes, ao mesmo tempo que dobra a velocidade de um único usuário em cenários de cobertura contínua. Segurança de ativos: A identificação de terminais baseada em clusterização por IA pode reconhecer automaticamente dispositivos não inteligentes com 95% de precisão. A Detecção Inteligente de Anomalias (SmartAD) consegue detectar anomalias no comportamento do tráfego de dispositivos em segundos e bloqueá-las proativamente, prevenindo intrusões na rede.

A identificação de terminais baseada em clusterização por IA pode reconhecer automaticamente dispositivos não inteligentes com 95% de precisão. A Detecção Inteligente de Anomalias (SmartAD) consegue detectar anomalias no comportamento do tráfego de dispositivos em segundos e bloqueá-las proativamente, prevenindo intrusões na rede. Segurança da conectividade: As tecnologias proprietárias da Huawei, o Wi-Fi Shield e a Criptografia Pós-Quântica (PQC) ponta a ponta em toda a cadeia energética, proporcionam conexões com uma segurança incomparável.

As tecnologias proprietárias da Huawei, o Wi-Fi Shield e a Criptografia Pós-Quântica (PQC) ponta a ponta em toda a cadeia energética, proporcionam conexões com uma segurança incomparável. Segurança espacial: A tecnologia de detecção CSI via Wi-Fi da Huawei identifica condições de segurança espacial por meio de um único ponto de acesso e detecta intrusões em segundos em redes corporativas.

A tecnologia de detecção CSI via Wi-Fi da Huawei identifica condições de segurança espacial por meio de um único ponto de acesso e detecta intrusões em segundos em redes corporativas. Privacidade e segurança: O ponto de acesso iGuard da Huawei, o primeiro do gênero no setor, consegue detectar câmeras ocultas com precisão 24 horas por dia, 7 dias por semana, protegendo segredos comerciais e a privacidade das pessoas.

Xinghe AI Fabric 2.0

Para enfrentar os desafios de estabilidade dos serviços em ambientes de rede com múltiplos fornecedores, a Huawei aprimorou seu Mapa Digital StarryWing e sua Arquitetura Sólida com diversas tecnologias de IA. Especificamente, em cenários de coexistência de múltiplos fornecedores, a tecnologia xFlow da Huawei permite uma análise inteligente de fluxos de ponta a ponta, facilitando a identificação de falhas em um minuto e eliminando preocupações dos clientes. Enquanto isso, o mecanismo AI Eagle-Eye oferece visibilidade em tempo real da qualidade de 2 milhões de fluxos de serviço e realiza a análise da causa raiz de falhas em minutos, aumentando significativamente a resiliência da rede do data center.

Projetada especificamente para cenários de computação de IA, a Hyper-Converged Fabric (HCF) da Huawei alcança uma taxa de transferência de rede superior a 98% por meio da integração entre computação, rede e armazenamento, ao mesmo tempo que aumenta os Tokens de Inferência por Segundo (TPS) em 20%. Equipados com o iFlashboot 2.0, os switches para computação de IA Xinghe da Huawei permitem a reinicialização de dispositivos em apenas 5 segundos, garantindo serviços de inferência sem interrupções. Além disso, os inovadores módulos ópticos StarryLink da Huawei conseguem detectar contaminação e problemas de folga nas fibras em menos de um minuto, reduzindo em 90% as interrupções de inferência causadas pela rede.

Xinghe Intelligent WAN

Como a base fundamental da rede que transporta dados essenciais para diversos setores, as WANs enfrentam ameaças cada vez mais complexas oriundas de novos ataques cibernéticos. Para solucionar isso, a Huawei construiu um sistema de defesa e segurança multidimensional que estende perfeitamente a proteção dos dispositivos para as linhas privadas. Especificamente, a placa de segurança intrínseca inteligente exclusiva da Huawei consegue identificar anomalias de comportamento multidimensionais em arquivos, memória, sistemas e tráfego do dispositivo em tempo real, garantindo uma defesa precisa contra Ameaças Persistentes Avançadas (APTs).

Para combater o risco de ataques quânticos do tipo "colheita agora, descriptografia posterior" (HNDL), a Huawei lançou a primeira placa de segurança quântica baseada em Distribuição de Chaves Quânticas (QKD) do setor. Ao contrário das soluções tradicionais que exigem dispositivos QKD externos dedicados, a solução da Huawei permite a instalação de uma placa QKD diretamente no roteador, reduzindo o investimento inicial em mais de 60%. Todos esses fatores ajudam as empresas a construir WANs altamente resilientes e preparadas para resistir às ameaças da computação quântica.

Xinghe AI Network Security

A implantação em larga escala de IA generativa e agentes de IA está impulsionando a segurança cibernética para uma nova fase. A Huawei respondeu a esse desafio anunciando suas iniciativas "IA para Segurança" e "Segurança para IA".

No que diz respeito à "IA para Segurança", os firewalls de IA da Huawei estão equipados com um núcleo de IA proprietário e modelos de detecção de IA integrados, oferecendo recursos de inferência em tempo real em nível de milissegundos com uma taxa de detecção de ameaças desconhecidas de 95%. Além disso, a Huawei apresentou a solução Agentic SOC, enquanto o HiSec NG-SIEM da Huawei oferece suporte à integração de logs com mais de 200 provedores convencionais e permite o tratamento de ameaças em circuito fechado em nível de segundos em toda a rede por meio de Orquestração, Automação e Resposta de Segurança (SOAR).

No que diz respeito à "Segurança para IA", a Huawei apresentou a solução de cercas de segurança de IA em três camadas da Xinghe. Com base em algoritmos especializados de detecção com mineração de IA, modelos de análise semântica em larga escala e tecnologia de detecção de anomalias comportamentais eBPF, esta solução proporciona zero interrupção de serviço, zero vazamento de dados e zero acesso não autorizado. Em conjunto, essas funcionalidades garantem a implantação em larga escala de aplicações de IA corporativas.

Olhando para o futuro, a Huawei manterá seu compromisso com a visão de "IA para Todos, Tudo em IP Seguro", aprimorando continuamente sua Solução de Rede Inteligente Xinghe sob a filosofia de "Conectividade Segura e Inteligente" para avançar na era da inteligência junto com clientes e parceiros.

FONTE Huawei