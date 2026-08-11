HNS 2026 | Huawei lança a solução WAN inteligente Xinghe para a América Latina, visando impulsionar a transformação digital e inteligente em diversos setores.

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11 ago, 2026, 10:44 GMT

MEDELLÍN, Colômbia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Na Huawei Network Summit 2026 América Latina, a Huawei lançou a solução Xinghe Intelligent WAN para a região da América Latina durante a mesa redonda sobre WAN intitulada "Xinghe Intelligent WAN: Modernizar a infraestrutura de rede para promover a conectividade digital e inteligente." A solução aproveita quatro capacidades essenciais — conscientização, convergência, segurança e inteligência — para impulsionar de forma abrangente a transformação digital e inteligente em todos os setores da América Latina.

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Ethan Liu, vice-presidente da Divisão de Roteadores, Linha de Produtos de Comunicação de Dados, Huawei
Ethan Liu, vice-presidente da Divisão de Roteadores, Linha de Produtos de Comunicação de Dados, Huawei
Andrey Arias, gerente de Redes de Operação e Manutenção da Telconet
Andrey Arias, gerente de Redes de Operação e Manutenção da Telconet

Ethan Liu, vice-presidente da Divisão de Roteadores da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, observou que a Huawei se dedica à inovação tecnológica contínua, atendendo com precisão às necessidades em constante evolução do setor de telecomunicações e fornecendo soluções de rede de alto desempenho e alta confiabilidade para provedores de serviços de internet (ISPs) e clientes corporativos em todo o mundo.

Segundo Mike McBride, presidente do Grupo de Trabalho PIM da IETF, IPv6 A versão 3.0 centra-se na consciência das aplicações para permitir a inteligência da rede e a garantia de SLA determinística. Com pontos fortes como provisionamento rápido, alta resiliência e monetização em múltiplos cenários, sua implantação global está acelerando. O IPv6 A arquitetura 3.0 herda os recursos de segurança nativos do IPv6 e emprega um mecanismo de verificação de segurança integrado para aprimorar a integridade dos dados, defendendo-se eficazmente contra ameaças persistentes avançadas (APTs) e ameaças de rede pós-quânticas. Além disso, o RDMA, tecnologia de transmissão de longa distância sem perdas, resolve os problemas de congestionamento e perda de pacotes em redes de computação de IA, permitindo o agendamento eficiente da capacidade computacional.

Marco A. Vigueras, gerente sênior de Produtos da Rede Empresarial da Huawei para a América Latina, detalhou os quatro principais benefícios da solução: A IA identifica com precisão o tráfego de serviços, garantindo a operação estável de serviços de alto valor e ajudando as empresas a aumentarem sua receita média por usuário (ARPU) em 20%; a criptografia resistente à computação quântica garante segurança de ponta a ponta com zero vazamento de dados; a integração de dispositivos de alta densidade permite a convergência de todos os serviços, reduzindo o custo total de propriedade (TCO) da construção da rede em 40%; e o Mapa Digital da Rede e os agentes de IA realizam diagnósticos inteligentes de falhas em minutos. A solução apresenta inteligência, segurança, convergência e alta eficiência, facilitando a transformação digital e inteligente em diversos setores.

A Telconet, provedora integrada de serviços de comunicação do Equador, possui 35.000 km de fibras ópticas e mais de 3.000 pontos de atendimento, servindo a mais de 300 clientes governamentais e corporativos em todo o mundo. Andrey Arias, gerente de Operações e Manutenção de Redes da Telconet, afirmou que a empresa está trabalhando com a Huawei para modernizar sua arquitetura de rede, atualizando a largura de banda do nó central para 400 Gbps com escalabilidade de até 14,4 Tbps. Esses esforços garantirão sua liderança tecnológica na próxima década. A otimização do protocolo SRv6 permite a implantação rápida de serviços e o gerenciamento preciso. A operação e manutenção inteligentes baseadas em NCE proporcionam visibilidade em toda a rede e reduzem a localização de falhas de dias para minutos, aumentando significativamente a eficiência operacional.

A solução Xinghe Intelligent WAN ajuda a construir uma base de rede IP integrada, inteligente e convergente, capacitando os ISPs da América Latina a aprimorarem sua vantagem competitiva. Isso também acelera a implantação de WANs inteligentes de última geração e desbloqueia o valor comercial da transformação digital e inteligente para os clientes.

FONTE Huawei

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