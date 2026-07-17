Huawei lança a mais recente estratégia de formação de rede para sistemas de energia futuros no The Smarter E 2026

MUNIQUE, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em seu discurso na convenção do setor em Munique, o presidente da linha de produtos Smart PV & ESS, Huawei Digital Power, Steven Zhou, destacou o foco estratégico da empresa em soluções integradas e formadoras de rede que reforçam a estabilidade da rede para apoiar a alta penetração de renováveis na Europa.

Steven Zhou, presidente da linha de produtos Smart PV & ESS, Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei)

Na Europa, a penetração de energia eólica e solar deve atingir 64% até 2030. Ao mesmo tempo, o sistema de energia enfrenta desafios – como a redução da resiliência da rede e o enfraquecimento da resistência do sistema – devido à alta complexidade de despacho e à diminuição da participação dos geradores síncronos tradicionais.

Em resposta, os mercados europeus estão aumentando o investimento na rede, ampliando a implantação do BESS na formação de rede, desenvolvendo novos códigos de rede que incluem requisitos de formação de rede e acelerando a transição do mercado de energia de simples arbitragem de energia para serviços auxiliares de rede diversificados. Em seu discurso no The Smarter E 2026, o presidente da linha de produtos Smart PV & ESS, Huawei Digital Power, Steven Zhou, disse que essas ações enviam um sinal claro de que "os futuros produtos FV e BESS devem evoluir para se tornarem a principal fonte de energia".

À medida que as novas tecnologias energéticas se transformaram em uma fonte de energia primária, o setor entrou em um período de inovação ativa, transitando da inovação de ponto único para a inovação integrada. Graças à sua capacidade de formação de rede, as soluções híbridas PV-BESS estão acelerando a substituição das usinas térmicas tradicionais. As principais funções de formação de grade – como black start, suporte de inércia e suporte de corrente de curto-circuito – foram totalmente validadas em todas as condições e prazos operacionais no sistema de energia, com o sistema técnico se tornando cada vez mais refinado.

Em seu discurso, Zhou relatou como a direção estratégica da Huawei se desenvolveu em resposta à evolução da rede. "Em 2020, lançamos o LUNA, o primeiro sistema inteligente de armazenamento de energia com cordas do setor", afirmou Zhou. "Nomeada em homenagem à lua, a LUNA foi projetada para vigiar a noite, garantindo que a energia limpa não acabe mais ao pôr do sol. E como você sabe, nosso inversor solar se chama SUN. Enraizado no sol, ele alimenta o dia." Zhou declarou que o papel do armazenamento de energia foi redefinido para garantir a estabilidade de toda a rede elétrica e anunciou que a Huawei atualizou oficialmente a marca LUNA para LUTERRA. "LUTERRA tira seu nome de 'Terra' – a Terra. Estamos deixando de iluminar a noite para proteger nosso planeta."

Alinhada à nova Estratégia de FV Inteligente da empresa, a Huawei está aproveitando suas vantagens na integração das tecnologias fundamentais de 4T (Bit, Watt, Aquecimento, Bateria) para inovar continuamente, com o objetivo de acelerar a construção de um sistema de energia moderno, incluindo soluções para todos os segmentos e cenários de usuários. Em seu discurso no The Smarter E 2026, Zhou também detalhou os destaques de projetos de C&I na Europa, usando a solução única da empresa que integra carregadores fotovoltaicos, BESS, veículos elétricos e agendamento de IA. Por exemplo, na Alemanha, o parque empresarial AHS alcançou um aumento de 10% na receita após apenas dois anos de operação de uma solução única da Huawei e, na Espanha, Zhou observou, "a conta de eletricidade de um supermercado Carrefour foi reduzida em quase 40% e o período de retorno é de apenas cinco anos."

A Huawei está se posicionando para a evolução do mercado de eletricidade. Zhou explicou: "No futuro, os modelos de negócios da BESS se tornarão mais diversificados... Com base na capacidade flexível de evolução de hardware e software, a plataforma única da Huawei pode se adaptar a todos os diferentes modelos de negócios e maximizar os benefícios."

Com demonstrações em todo o mundo – da Espanha à Mongólia, da Alemanha às Filipinas – comprovando a proposta de valor da tecnologia de formação de rede da Huawei, Zhou afirma que as principais competências da empresa "capacitarão nossas soluções Smart PV e BESS de cenário completo, para trazer o máximo valor aos nossos clientes, reforçando a estabilidade da rede em alta penetração renovável."

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FONTE Huawei