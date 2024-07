Hollyland adiciona o monitor de vídeo completo Pyro 7, TX e RX à série Pyro

Monitor sem fio de sete polegadas de 2,4/5 GHz com salto de frequência automático

Destaques de notícias

Hollyland lança o Pyro 7: TX, RX e monitor completo

Monitor de sete polegadas e 1200 nits brilhante integrado

Suporta um TX com quatro RX

Integra-se com a série Hollyland Pyro

Alcance de 400 m (1300 pés), latência de 60 ms

(1300 pés), latência de 60 ms Banda dupla de 2,4 GHz/5 GHz

Salto de frequência automático para melhor desempenho

Chave de monitoramento rápido de visão dupla

monitoramento rápido de visão dupla Saída de loop SDI/HDMI. Transmissão RTMP

Cartão SD para até 40 minutos de gravação de vídeo

SHENZHEN, China, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hollyland tem o prazer de anunciar o Pyro 7, um monitor de vídeo sem fio que combina TX, RX e uma tela de monitor de sete polegadas em um dispositivo compacto, leve e robusto. A tecnologia Auto Dual-Band Hopping (ADH) do Pyro 7 resiste à interferência e suporta um longo alcance operacional de até 400 m (1.300 pés). A baixa latência de apenas 60 ms oferece monitoramento de vídeo suave e ágil para equipes e criadores de nível profissional.

A Hollyland adiciona o monitor de vídeo tudo-em-um Pyro 7, TX e RX à série Pyro A Hollyland adiciona o monitor de vídeo tudo-em-um Pyro 7, TX e RX à série Pyro

O dispositivo Pyro 7 fornece uma solução compacta completa de monitoramento e transmissão como parte da nova série Pyro da Hollyland, que também inclui o Pyro S e o Pyro H. O design de hardware excepcional permite que o Pyro 7 conecte simultaneamente um transmissor a quatro receptores, e as teclas de atalho personalizáveis fornecem facilmente a conveniência do monitoramento de câmera dupla. O HollyOS atualizado da Hollyland oferece recursos aprimorados de análise de imagem e permite a exportação de arquivos de vídeo em massa via cartão SD.

Revolucionando o monitoramento de vídeo

A nova série Pyro da Hollyland possui uma variedade de dispositivos revolucionários para transmissão e monitoramento de vídeo que remodelarão a forma como os usuários capturam imagens. Um único transmissor Pyro pode enviar vídeo nítido e quase em tempo real para até quatro receptores ao mesmo tempo, permitindo que todos os membros da equipe monitorem o vídeo ao vivo simultaneamente.

Com a tecnologia Auto Dual-Band Hopping (ADH) da Hollyland, o Pyro opera nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, gerando a frequência ideal para começar a filmar. A série Pyro é a solução perfeita para monitoramento multiusuário em cenários de filmagem dinâmicos, como produção de filmes, eventos ao vivo, aplicativos ENG/EFP e muito mais. Com os produtos da série Pyro, os usuários podem aumentar a colaboração e a produtividade em cada filmagem.

Os modelos Pyro H, S e 7 são todos compatíveis entre si, mas cada um oferece seus próprios recursos especiais para atender às necessidades do usuário. O transmissor Pyro H tem entrada HDMI e saída loop, permitindo que os usuários conectem uma câmera para enviar vídeo para outros receptores enquanto monitoram a visualização da porta de saída loop para uma tela externa. A Pyro S tem portas HDMI e SDI que são adequadas para filmagens profissionais e projetos comerciais menores. O Pyro 7 possui um monitor integrado de sete polegadas e é compatível com entrada, saída e loopout tanto HDMI quanto SDI. Dependendo das necessidades de cada usuário, o Pyro 7 oferece possibilidades ilimitadas. Ele permite que os usuários escolham a conexão com base em suas necessidades e equipamentos de filmagem.

Monitoramento de várias câmeras em tempo real? Aquiestáuma solução

O Pyro 7 se conecta perfeitamente ao Pyro H e ao Pyro S, depois que uma predefinição de agrupamento é ativada. Os usuários podem monitorar diferentes visualizações de câmera no Pyro 7, alternando rapidamente entre elas com botões personalizáveis.

O monitoramento de vídeo com quatro receptores não é mais um problema, pois a tecnologia WifiBroadcast da Pyro 7 permite que um transmissor forneça um sinal estável para quatro receptores simultaneamente, oferecendo mais flexibilidade e rapidez na tomada de decisões quando a equipe e os clientes precisam de monitoramento adicional no set.

Para obter mais informações, visite o site oficial da Hollyland: https://www.hollyland.com/product/pyro-7?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=pyro7

Preço e disponibilidade

O lançamento do Pyro 7 está agendado para 25 de julho de 2024 e estará disponível através de distribuidores locais, bem como na Amazon https://hollyland.info/4bQ9S7i.

Pyro 7: R$4889

Pyro 7 Kit: R$8899

Kit de Transmissão e Monitoramento de Vídeo Pyro: R$8049

Sobre a Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) vem capacitando clientes globais com soluções profissionais para dados sem fio, transmissão de áudio e vídeo e intercomunicação sem fio desde 2013. A Hollyland atende a muitos mercados, incluindo produção de filmes, filmagem de televisão, produção de vídeo, transmissão, eventos ao vivo, exposições, mídia de transmissão, produção, teatros, locais religiosos e casas de aluguel. Visite https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2464965/Pyro_7_Key_Features.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2464966/Pyro_Series_Application.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/4820257/logo.jpg

FONTE Hollyland Technology