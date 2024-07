Hollyland ajoute Pyro 7, un moniteur vidéo tout-en-un, TX et RX à la série Pyro

Moniteur sans fil 2,4/5 GHz de sept pouces avec saut de fréquence automatique

Faits saillants

Hollyland lance le Pyro 7 : moniteur TX, RX et tout-en-un

Moniteur de sept pouces de 1 200 nits intégré

Prend en charge un TX avec quatre RX

S'intègre à la série Pyro de Hollyland

Portée de 400 m, latence de 60 ms

Double bande de 2,4 GHz/5 GHz

Saut de fréquence automatique pour de meilleures performances

Commutateur de surveillance rapide à double vue

Sortie en boucle SDI/HDMI. Streaming RTMP

Carte SD pour un enregistrement vidéo jusqu'à 40 min

SHENZHEN, Chine, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland a le plaisir d'annoncer le Pyro 7, un moniteur vidéo sans fil qui combine TX, RX et un écran de sept pouces dans un appareil compact, léger et robuste. La technologie ADH (Auto Dual-Band Hopping) du Pyro 7 résiste aux interférences et offre une longue portée opérationnelle allant jusqu'à 400 mètres. La faible latence de seulement 60 ms permet un suivi vidéo fluide et réactif pour les équipes et les créateurs de niveau professionnel.

Hollyland Adds Pyro 7 All-in-one Video Monitor, TX and RX to Pyro Series Hollyland Adds Pyro 7 All-in-one Video Monitor, TX and RX to Pyro Series

Le Pyro 7 est une solution compacte complète de surveillance et de transmission qui fait partie de la nouvelle série Pyro de Hollyland, qui comprend également le Pyro S et le Pyro H. La conception exceptionnelle du matériel permet au Pyro 7 de connecter simultanément un émetteur à quatre récepteurs, et les touches de raccourci personnalisables offrent facilement la commodité d'une surveillance à deux caméras. La version améliorée du S/E de Holly offre de meilleures capacités d'analyse d'images et permet d'exporter des fichiers vidéo en vrac via une carte SD.

Révolutionner la v idéos u rveillance

La nouvelle série Pyro de Hollyland comprend une variété de dispositifs révolutionnaires pour la transmission et la vidéosurveillance qui modifieront la façon dont les utilisateurs capturent des séquences. Un seul émetteur Pyro peut envoyer une vidéo claire, quasiment en temps réel, à un maximum de quatre récepteurs à la fois, ce qui permet à tous les membres de l'équipe de surveiller la vidéo en direct simultanément.

Grâce à la technologie ADH (Auto Dual-Band Hopping) propre à Hollyland, le Pyro fonctionne sur les deux bandes 2,4 GHz et 5 GHz, générant la fréquence optimale pour commencer à filmer. La série Pyro est la solution parfaite pour la surveillance de plusieurs utilisateurs dans des scénarios de tournage dynamiques, tels que la production de films, les événements en direct, les applications ENG/EFP, etc. Grâce aux produits de la série Pyro, les utilisateurs ont la capacité d'améliorer la collaboration et la productivité sur chaque prise de vue.

Les Pyro H, S et 7 sont tous compatibles entre eux, mais chacun offre ses propres caractéristiques pour répondre aux besoins de l'utilisateur L'émetteur Pyro H dispose d'une entrée HDMI et d'une sortie en boucle, ce qui permet aux utilisateurs de connecter une caméra pour envoyer de la vidéo à d'autres récepteurs tout en contrôlant la vue à partir du port de sortie en boucle vers un écran externe. Le Pyro S dispose de ports HDMI et SDI qui conviennent aux tournages professionnels et aux petits projets commerciaux. Le Pyro 7 est doté d'un moniteur intégré de sept pouces et prend en charge les entrées, sorties et boucles HDMI et SDI. En fonction des besoins de chaque utilisateur, le Pyro 7 offre des possibilités illimitées. Il permet aux utilisateurs de choisir la connexion en fonction de leurs besoins en matière de prise de vue et de leur équipement.

Vous avez besoin de surveiller plusieurs caméras en temps réel ? Voici une solution

Le Pyro 7 se connecte de manière transparente avec le Pyro H et le Pyro S, après qu'un préréglage de regroupement ait été engagé. Les utilisateurs peuvent contrôler différentes vues de caméra sur le Pyro 7 en passant rapidement de l'une à l'autre à l'aide de boutons personnalisables.

La vidéosurveillance avec quatre récepteurs n'est plus un problème car la technologie de diffusion en Wi-Fi du Pyro 7 permet à un émetteur de fournir un signal stable à quatre récepteurs simultanément, offrant plus de flexibilité et une prise de décision plus rapide lorsque l'équipe et les clients ont besoin d'un contrôle supplémentaire sur le plateau.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de Hollyland : https://www.hollyland.com/product/pyro-7?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=pyro7

Prix et disponibilité

Le Pyro 7 doit être lancé le 25 juillet 2024 et sera disponible via les distributeurs locaux ainsi que sur Amazon.

Pyro 7 : 599 € sur Amazon FR https://hollyland.info/3YrunV9

Pyro 7 Kit : 1 091 € sur Amazon FR https://hollyland.info/4bNzFNB

Kit de transmission et de surveillance vidéo Pyro : 983 € sur Amazon FR https://hollyland.info/4bQz7Xp

À propos de Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) offre à ses clients du monde entier des solutions professionnelles pour la transmission sans fil de données, audio et vidéo, et l'interphonie sans fil depuis 2013. Hollyland est présent sur de nombreux marchés, notamment le cinéma, les tournages télévisés, la production vidéo, la diffusion, les événements en direct, les expositions, les médias de diffusion, la production, les théâtres, les lieux de culte et les maisons de location. Visitez https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2464460/Pyro_7_Key_Features.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2464461/Pyro_Series_Application.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg