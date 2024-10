HR Path adquire a IN-RGY, expandindo alcance global e fortalecendo a presença no mercado norte-americano

PARIS, 8 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A empresa líder em consultoria de Recursos Humanos, HR Path, fortaleceu sua posição global ao anunciar a aquisição da IN-RGY, uma renomada consultoria especializada em transformação digital nesse setor. Essa transação estratégica não apenas solidifica o papel da HR Path como líder em inovações de gestão de talentos, mas também amplia significativamente seu alcance internacional.

A IN-RGY, com sua sólida presença no mercado canadense, destaca-se pela excelência em soluções de Recursos Humanos. Reconhecida por sua abordagem inovadora na transformação digital do RH, a empresa estabeleceu colaborações estratégicas com líderes do setor, incluindo SAP SuccessFactors, WorkForce Software e UKG.

A fusão da IN-RGY com a HR Path surge de uma relação duradoura entre os fundadores de ambas as empresas. Enquanto a IN-RGY buscava expandir sua presença global por meio de aquisições, a união com a HR Path foi motivada pela estreita conexão e visão alinhada entre seus líderes, resultando em uma decisão estratégica de integração.

"Estamos entusiasmados em unir forças com a HR Path e fazer parte de sua rede global", disse Sébastien Massicotte, Fundador e CEO da IN-RGY. "Essa aquisição pela HR Path representa um marco significativo em nossa jornada. Ao nos unirmos a uma empresa de renome mundial, fortaleceremos nossa oferta de serviços e ampliaremos nossa presença no mercado. Tanto nossos clientes atuais quanto os futuros se beneficiarão da expertise ampliada e das soluções inovadoras que iremos oferecer. Além disso, nossas equipes terão acesso a oportunidades de carreira enriquecedoras, participarão de projetos variados e se integrarão a uma equipe internacional comprometida em superar as expectativas de nossos clientes."

Marie-Soleil Boucher, Presidente da IN-RGY, complementou: "A IN-RGY tem a tradição de fornecer soluções inovadoras em RH que capacitam organizações. Ao se juntar à HR Path, podemos alavancar seus recursos e expertise globais, por exemplo, em BPO e serviços de consultoria, para aprimorar ainda mais nossas ofertas e fornecer resultados excepcionais para nossos clientes."

A aquisição da IN-RGY pela HR Path segue o recente sucesso da empresa em garantir um financiamento recorde de € 500 milhões da Ardian, uma das principais casas de investimentos privados globalmente. Este financiamento permitiu à HR Path acelerar sua estratégia de aquisição internacional e consolidar sua posição como líder em transformações de RH.

Frédéric Van Bellinghen, Sócio da HR Path, acrescentou: "A missão da IN-RGY de capacitar organizações com soluções de RH inovadoras ressoa fortemente com nosso compromisso de oferecer experiências excepcionais aos clientes. Juntos, continuaremos a impulsionar a vanguarda da tecnologia de RH, fornecendo aos nossos clientes as ferramentas necessárias para prosperar no cenário de negócios em constante evolução de hoje. Nossa colaboração permitirá a entrega de soluções de ponta, como SAP SuccessFactors, Workday, WorkForce Software e UKG."

"É com imenso entusiasmo que damos as boas-vindas à IN-RGY na família HR Path", afirmou François Boulet, co-fundador e CEO da HR Path. "Sua posição robusta no mercado canadense, juntamente com sua experiência e parcerias estratégicas, se integram de maneira excepcional à nossa visão de crescimento. Estamos firmemente encaminhados para nos consolidarmos como líderes incontestáveis em HRIS em toda a América do Norte. Essa aquisição fortalece significativamente nossas capacidades e reforça nosso compromisso em atender de forma mais abrangente e eficaz nossos clientes em âmbito global."

Desjardins Capital e Siparex, como gerentes co-fundadores, por meio de sua parceria no Transatlantic Fund, estão orgulhosos por contribuírem para posicionar a IN-RGY como líder em Quebec na transformação digital de recursos humanos. A HR Path se beneficiará de uma equipe dedicada que atuará como catalisador para acelerar a presença do grupo francês na América do Norte. Esta transação representa a concretização de uma missão, enquanto o propósito de nossa parceria é co-investir no ecossistema europeu e quebequense para apoiar projetos de expansão ou esforços de aquisição em ambos os lados do Atlântico. Estamos confiantes de que a HR Path possui toda a experiência necessária para dar continuidade ao plano de crescimento da IN-RGY," afirmam Nathalie Bernard, Diretora de Operações da Desjardins Capital, e Bertrand Rambaud, Presidente da Siparex.

Como parte da aquisição, a IN-RGY manterá suas operações normais e será reconhecida como "IN-RGY, an HR Path Company". Toda a equipe de liderança e funcionários da IN-RGY permanecerão em seus cargos atuais, assegurando uma transição tranquila e a continuidade dos serviços prestados aos nossos clientes.

