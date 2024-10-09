HR Path 收購 IN-RGY 旨在擴大全球業務範圍並提升加拿大市場的影響力

巴黎2024年10月9日 /美通社/ -- 全球人力資源諮詢領域的領導者 HR Path 宣布收購一家專門從事人力資源數位轉型的知名人力資源諮詢公司 IN-RGY。這項策略性收購能進一步鞏固 HR Path 作為人力資源轉型領導者的地位，並擴大其全球業務範圍。

IN-RGY 在加拿大市場影響力甚廣，已成為提供優質人力資源解決方案和服務的領導者。IN-RGY 與 SAP SuccessFactors、WorkForce Software 和 UKG 等解決方案供應商建立了堅實的合作夥伴關係，且因其專業知識和人力資源數位轉型的創新方法而建立了良好的聲譽。

IN-RGY 決定加入 HR Path 是兩家公司創始人建立長期穩定的關係後的自然結果。IN-RGY 一直積極尋求透過收購擴大其全球業務範圍，HR Path 和 IN-RGY 創始人之間強大的聯繫和共同願景促使 IN-RGY 決定成為 HR Path 的一部分。

「我們很高興能與 HR Path 合作，成為他們全球公司的一部分。」IN-RGY 創始人兼行政總裁 Sébastien Massicotte 表示，「HR Path 的這次收購是我們發展進程中的重要里程碑。透過與一家世界著名的公司合作，我們有機會提升服務，擴大我們在市場上的影響力。我們的現有和潛在客戶都將受益於擴充的專業知識和一系列創新解決方案。此外，我們的團隊將獲得廣闊的職業前景，能參與多元化的項目，並加入一個致力於滿足客戶需求的國際團隊。」

IN-RGY 總裁 Marie-Soleil Boucher 補充說：「IN-RGY 一直致力於提供創新的人力資源解決方案，以給公司賦能。透過加入 HR Path，我們可以利用其全球資源和專業知識，諸如在 BPO 和諮詢服務方面，進一步提升我們的產品並為客戶提供卓越的成果。」

最近 HR Path 成功從世界領先的私人投資公司 Ardian 獲得創紀錄的 5 億歐元籌款，此後，HR Path 收購了 IN-RGY。這項資金使 HR Path 能夠加速其國際收購策略的實施，並鞏固其作為人力資源轉型領導者的地位。

HR Path 的合作夥伴 Frédéric Van Bellinghen 補充說：「IN-RGY 藉助創新的人力資源解決方案給公司賦能，這一使命與我們自己致力於提供卓越的客戶體驗的承諾強烈共鳴。我們將繼續打破人力資源技術的限制，為客戶提供在當今迅速發展的業務環境中所需的工具，提供 SAP SuccessFactors、Workday、WorkForce Software 和 UKG 等解決方案。」

「我們歡迎 IN-RGY 加入 HR Path 家族。」HR Path 聯合創始人兼行政總裁 François Boulet 表示，「他們在加拿大市場上的強大影響力，結合他們的專業知識和合作夥伴關係，完全契合我們的增長策略。 我們十分明確自己要走的路，即成為北美全球 HRIS 領域無可爭議的領導者。此次收購增強了我們的能力，並使我們能夠更好地為全球客戶提供服務。」

「Desjardins Capital 和 Siparex 是共同基金經理，透過與跨大西洋基金的合作夥伴關係，讓 IN-RGY 成為了魁北克人力資源數字轉型領導者，為此他們感到十分自豪。HR Path 將受益於一群敬業的員工，他們將付出努力，加速擴大法國集團在北美的業務。此次交易象徵著使命的完成。我們建立合作夥伴關係旨在共同投資歐洲和魁北克的生態系統，以支援大西洋兩側的擴展項目或收購工作。「我們相信 HR Path 擁有實現 IN-RGY 成長計劃所需的所有專業知識。」Desjardins Capital 首席運營官Nathalie Bernard 和 Siparex 總裁 Bertrand Rambaud 表示。

收購後，IN-RGY 將被視為「HR Path 的一家公司 IN-RGY」，繼續如常運作。IN-RGY 的整個領導團隊和員工將保持其目前的職位，確保客戶服務能順暢過渡和持續。

聯繫方式：Fabienne LATOUR - [email protected]

SOURCE HR Path