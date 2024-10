HR Path acquiert IN-RGY, renforçant ainsi sa présence sur le marché nord-américain

PARIS, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- HR Path, un leader mondial du conseil en ressources humaines, a annoncé l'acquisition d'IN-RGY, une entreprise de conseil reconnue, spécialisée dans la transformation numérique des RH. Cette acquisition stratégique renforce davantage la position de HR Path en tant que leader des transformations RH et étend sa portée mondiale.

IN-RGY, avec une forte présence sur le marché canadien, s'est imposée comme un leader dans la fourniture de solutions et services RH de qualité. Grâce à des partenariats solides avec des éditeurs tels que SAP SuccessFactors, WorkForce Software et UKG, IN-RGY a construit une solide réputation pour son expertise et son approche innovante de la transformation numérique des RH.

La décision pour IN-RGY de rejoindre HR Path découle d'une relation de longue date entre les fondateurs des deux entreprises. Alors qu'IN-RGY cherchait activement à étendre sa portée mondiale par le biais d'acquisitions, le lien fort et la vision partagée entre les fondateurs de HR Path et d'IN-RGY ont conduit à cette décision d'intégration d'IN-RGY au sein de HR Path.

" Nous sommes ravis de nous associer à HR Path et de faire partie de leur organisation mondiale," a déclaré Sébastien Massicotte, fondateur et PDG d'IN-RGY. " Cette acquisition par HR Path représente une étape majeure dans notre développement. En nous associant à une entreprise de renommée mondiale, nous avons l'opportunité de renforcer notre offre de services et d'accroître notre impact sur le marché. Nos clients, qu'ils soient actuels ou potentiels, bénéficieront d'une expertise élargie et d'une gamme de solutions innovantes. De plus, nos équipes auront accès à des perspectives de carrière enrichissantes, participeront à des projets diversifiés et rejoindront une équipe internationale dédiée à répondre aux besoins de nos clients. "

Marie-Soleil Boucher, présidente d'IN-RGY, a ajouté : "IN-RGY s'est toujours engagée à fournir des solutions RH innovantes qui permettent aux organisations de se développer. En rejoignant HR Path, nous pourrons tirer parti de leurs ressources et de leur expertise mondiale, par exemple dans les services BPO et de conseil, pour améliorer encore nos offres et offrir des résultats exceptionnels à nos clients."

L'acquisition d'IN-RGY par HR Path suit la récente la levée de fonds record d'HR Path de 500 millions d'euros auprès d'Ardian, une société d'investissement privée de premier plan. Ce financement a permis à HR Path d'accélérer sa stratégie d'acquisition internationale et de consolider sa position de leader des transformations RH.

Frédéric Van Bellinghen, associé chez HR Path, a ajouté : " La mission d'IN-RGY, qui consiste à donner aux organisations les moyens de s'épanouir grâce à des solutions RH innovantes, résonne fortement avec notre engagement à offrir des expériences clients exceptionnelles. Ensemble, nous continuerons à repousser les limites de la technologie RH et à fournir à nos clients les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans le paysage commercial en constante évolution, en offrant des solutions telles que SAP SuccessFactors, Workday, WorkForce Software et UKG."

" Nous sommes ravis d'accueillir IN-RGY au sein de la famille HR Path," a déclaré François Boulet, co-fondateur et PDG d'HR Path. " Leur position forte sur le marché canadien, combinée à leur expertise et leurs partenariats, s'aligne parfaitement avec notre stratégie de croissance. Nous sommes sur la voie de devenir le leader incontesté des systèmes d'information RH en Amérique du Nord. Cette acquisition renforce nos capacités et nous permet de mieux servir nos clients à l'échelle mondiale."

« Desjardins Capital et Siparex, en tant que co-gestionnaires de fonds, à travers leur partenariat au sein du Fonds Transatlantique, sont fiers d'avoir contribué à faire d'IN-RGY un leader québécois de la transformation numérique des ressources humaines. HR Path bénéficiera d'un groupe de collaborateurs engagés qui agiront comme catalyseurs pour accélérer la présence du groupe français en Amérique du Nord. Cette transaction est synonyme de mission accomplie, l'objectif de notre partenariat étant de co-investir dans l'écosystème européen et québécois pour soutenir des projets d'expansion ou des efforts d'acquisition de part et d'autre de l'Atlantique. Nous sommes convaincus que HR Path dispose de toute l'expertise nécessaire pour poursuivre le plan de croissance d'IN-RGY », déclarent Nathalie Bernard, directrice de l'exploitation de Desjardins Capital, et Bertrand Rambaud, président de Siparex.

Dans le cadre de cette acquisition, IN-RGY continuera de fonctionner normalement et sera identifiée sous le nom de " IN-RGY, an HR Path Company.". L'équipe dirigeante et les employés d'IN-RGY resteront dans leurs fonctions actuelles, assurant une transition fluide et une continuité du service pour les clients.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1813833/HR_Path_Logo.jpg

