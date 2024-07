Huawei anuncia plano para levar IA às redes e aumentar a sua produtividade

XANGAI, 30 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Discursando em uma palestra do MWC Shanghai 2024 para a mesa redonda sobre 5G-A e IA, o vice-presidente e diretor de marketing da Huawei Wireless Solution, Eric Zhao, revelou um plano para levar a IA às redes. O plano é voltado para a criação de um ecossistema de agentes inteligentes RAN em colaboração com as operadoras para aumentar a produtividade da rede. Sua primeira fase deverá contemplar 1.000 engenheiros e 10.000 locais em Hangzhou, Guangzhou, Bangkok, Jinan e Shenzhen no prazo de um semestre.

Após três anos de árduos esforços, o setor de telecomunicações presenciou o progresso do 5G-A da visão para a realidade, e 2024 foi aclamado como o primeiro ano do 5G-A comercial. Desde então, o 5G-A tem apresentado um desempenho impressionante no desenvolvimento de redes, negócios e dispositivos. Agora, as redes móveis enfrentam desafios cada vez maiores relacionados ao complicado O&M, às características diferenciadas da rede e às diversas operações direcionadas à experiência. De acordo com essa tendência, a Huawei propôs levar a IA para as redes, ou seja, criar um agente inteligente RAN que possa reformular o O&M, a experiência e os serviços da rede. Esse método de levar a IA às redes 5G-A poderá ser eficaz para aumentar a produtividade da rede. O agente inteligente RAN fornece copilotos que suportam chatbots baseados em funções e agentes que suportam a automação de soluções baseadas em cenários.

Reformular o O&M: o agente inteligente RAN aumenta a eficiência simplificando os processos. Um excelente exemplo disso é o copiloto do engenheiro de manutenção de campo que a Huawei lançou. O primeiro de seu tipo, o copiloto é um assistente baseado em IA que gera políticas de solução de forma autônoma com base em amplo conhecimento especializado para aumentar significativamente a eficiência. Em um caso prático, ele facilitou o manuseio de uma falha no caminho óptico com eficiência dez vezes maior.

Reformular a experiência: o agente inteligente RAN permite que as redes otimizem de forma autônoma a experiência e a economia de energia. A otimização é automatizada com base no sensoriamento multidimensional de alta precisão em tempo real e na geração e fornecimento de experiência ideal e políticas de economia de energia. Em uma área coberta por 223 células, o agente inteligente RAN tem operado de forma estável por milhares de horas, maximizando automaticamente o desempenho e mantendo o consumo de energia o mais baixo possível. Esta é a primeira vez que a Huawei trabalha com operadoras para implementar esse O&M de rede automatizado.

Reformular os serviços: o agente inteligente RAN permite operações de serviço orientadas pela experiência por meio da avaliação em tempo real dos recursos da rede. Isso permite que as operadoras forneçam novos serviços assim que eles forem necessários e garantam uma experiência de serviço determinística Nesse sentido, o pacote de garantia de transmissão ao vivo 5G-A é incrivelmente útil. Sendo o primeiro pacote de transmissão ao vivo desse tipo no mundo, ele fornece aos produtores de frutas as velocidades determinísticas de uplink de que precisam para alcançar os clientes por meio da transmissão ao vivo, oferecendo um bom exemplo de como as operadoras inovam os modelos de negócios para acelerar a monetização.

"Nosso objetivo é levar a IA para as redes. Para isso, passaremos de fornecedores de soluções a cocriadores de redes inteligentes. Acreditamos que o crescimento conjunto do agente inteligente RAN e das redes criará um valor comercial mais amplo, transformará as redes mais rapidamente e levará nosso setor a uma nova era de inteligência", concluiu Zhao.

