Huawei anuncia promoção de até 400 reais para o Dia dos Namorados na Amazon e Mercado Livre

SÃO PAULO, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em homenagem ao Dia dos Namorados, a Huawei anunciou preços especiais em diversos dispositivos[1], incluindo o recém lançado HUAWEI FreeClip e o relógio inteligente topo de linha HUAWEI WATCH GT 4. A promoção é válida até o dia 12 de junho na Amazon e Mercado Livre, e pode ser aproveitada por qualquer um que queira unir a ocasião especial de presentear e ainda melhorar sua qualidade de vida, já que todos os produtos da marca são compatíveis tanto com iOS quanto com Android.

Conheça abaixo alguns dos dispositivos que estão com preços especiais.

HUAWEI FreeClip

Com design que se assemelha a um piercing, o primeiro fone de ajuste aberto da Huawei traz uma estética totalmente nova, priorizando o conforto, elegância e qualidade sonora, sendo ideal para quem busca uma alternativa aos fones de ouvido intra-auriculares clássicos. O HUAWEI FreeClip tem foco na versatilidade, uma vez que não bloqueia o canal auditivo, o que o torna uma ótima opção para quem tem uma rotina corrida, já que ele performa muito bem em diferentes cenários, incluindo no escritório e para a prática de exercícios.

O fone também é o primeiro de ajuste aberto com reconhecimento automático dos lados direito e esquerdo, adotando uma haste em forma de C que se encaixa confortavelmente e se adapta à anatomia do ouvido de cada usuário[2]. Com até 36 horas de bateria, junto com o estojo de carregamento, ou até 8 horas de áudio contínuo[3], o FreeClip traz tecnologia de ondas sonoras reversas para que o som não vaze e um algoritmo de reconhecimento de voz em ligações, que isola a fala do usuário mesmo em ambientes barulhentos.

Promoção: seu preço sugerido vai de R$ 1.299 para R$ 1.069 na Amazon e Mercado Livre [4].

HUAWEI WATCH GT 4

Desenvolvido com base na ideologia Fashion Forward da Huawei - que busca combinar estética com tecnologia -, o GT 4 oferece funções inteligentes e recursos avançados de monitoramento de saúde e condicionamento físico5. Com o intuito de incentivar hábitos mais saudáveis, o relógio conta com sistema de monitoramento ainda mais preciso ao rastrear, em tempo real, a frequência cardíaca, a oxigenação do sangue, o sono e o stress[5]. Ele também cria relatórios detalhados sobre esses indicadores para que os usuários possam descobrir maneiras de melhorar sua qualidade de vida.

Para estimular os usuários a praticarem mais atividades físicas e ajudá-los a se exercitarem de maneira mais segura e eficiente, o HUAWEI WATCH GT 4 suporta mais de 100 modos de exercícios[6]. Ele também apresenta o novo rastreador de gastos calóricos Stay Fit, no qual os usuários registram suas refeições para o relógio calcular a quantidade de calorias consumidas e o déficit calórico, com base nas atividades realizadas em cada dia5. Para agradar os diferentes estilos, ele está disponível em dois tamanhos (46mm e 41mm) e diversas cores.

Promoção: o preço sugerido do modelo de 41mm branco vai de R$ 1.199 para R$ 1.099 na Amazon e Mercado Livre ², enquanto a versão de 46mm preta vai de R$ 1.249 para R$ 1.099 também nos link da Amazon e Mercado Livre ².

HUAWEI WiFi Mesh 3

Apresentando poderosos recursos de conectividade, o roteador topo de linha da Huawei é recomendado para casas grandes e lugares com alta quantidade de dispositivos conectados, já que cada unidade apresenta até 200 m² de área de cobertura e pode suportar mais de 250 conexões simultâneas³. O aparelho apresenta Wi-Fi 6 Plus de banda dupla e consegue alcançar uma velocidade de até 3.000 Mbps, sendo até 2.402 Mbps no 5 GHz e até 574 Mbps na frequência 2,4 GHz³, possibilitando streaming 4K, download e upload mais rápidos e jogos online com menor latência. Com diagnóstico inteligente, gestão simplificada pelo aplicativo HUAWEI AI Life e 8 algoritmos de roaming, o Mesh 3 ainda traz soluções de proteção para criar um ambiente digital mais seguro.

Promoção: seu preço sugerido para o pacote de duas torres vai de R$ 849,00 para R$ 799,00 na Amazon e Mercado Livre .

HUAWEI WATCH GT 3 Pro

A versão "Pro" da terceira geração de smartwatches premium da Huawei combina uma estética requintada com avançados recursos de monitoramento do bem-estar³. Com o corpo feito em titânio sem costura, o GT 3 Pro leva o acompanhamento de exercícios para novas profundezas. Com classificações IP68 e 5 ATM de resistência à água[7], ele suporta mergulhos livres de até 30 metros, exibindo os dados de mergulho em tempo real, incluindo velocidade, profundidade e duração.

Fornecendo até 14 dias de bateria¹, o smartwatch oferece monitoramento completo da saúde, ao medir a frequência cardíaca, oxigenação do sangue, stress, e a qualidade do sono do usuário³. O HUAWEI WATCH GT 3 Pro ainda é capaz de fazer análise de Eletrocardiograma (ECG), e suporta mais de 100 modos de exercícios4.

Promoção: seu preço sugerido vai de R$2.099 para R$ 1.699 na Amazon e Mercado Livre .

1 Todos os produtos são vendidos separadamente.

2 Se você sentir desconforto nos ouvidos ao usar os fones de ouvido, é recomendável que pare de usá-los e consulte um médico. Fones de ouvido que não sejam de nível fitness não são recomendados para longos períodos de uso.

3 Dados dos laboratórios da Huawei. O uso real pode variar. Todos os dados estão sujeitos ao uso real.

4 Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas. Verifique modelos e cores disponíveis.

5 Este dispositivo não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e os resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

6 Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

7 O relógio está de acordo com os requisitos da norma ISO 22810:2010 5ATM de resistência à água (à prova d'água até 50 m), e pode ser usado para atividades aquáticas em águas rasas, tais como piscinas ou natação à beira-mar. Não é adequado para uso em chuveiros quentes, spas, saunas (salas de vapor), mergulho autônomo, mergulho profundo, mergulho em plataformas, enxágüe de alta pressão e outras atividades sob alta pressão de água, alta temperatura e umidade ou água de alta velocidade. Favor consultar o site da Huawei para mais informações sobre resistência à água. A resistência à água não é permanente e a proteção pode se deteriorar devido ao desgaste diário

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2433601/Huawei_exerc_cio_bem_estar_vest_veis.jpg

FONTE Huawei