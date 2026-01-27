A inovação chega ao atletismo: Huawei e Eliud Kipchoge apresentam a próxima geração de relógios para corrida

SHENZHEN, China, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 5 de janeiro de 2026, a equipe de corrida dsm-firmenich, que conta com o lendário maratonista Eliud Kipchoge, anunciou uma parceria revolucionária com a Huawei. Na condição de parceira tecnológica oficial, a Huawei se une a esse grupo incomparável — conhecido como a equipe de corrida mais formidável do mundo — para elevar o espírito da corrida, inspirar uma paixão generalizada pelo esporte e promover métodos de treinamento mais inteligentes. Alex Huang, diretor de marketing do Huawei Consumer Business Group, comentou: "Aliando a experiência da Huawei em tecnologia vestível inteligente ao profundo conhecimento da equipe na área de desempenho, pretendemos oferecer informações relevantes que beneficiem não apenas os atletas de elite, mas também corredores de todos os níveis em todo o mundo."

Eliud Kipchoge A equipe de corrida dsm-firmenich

Amplamente considerado uma lenda viva entre os corredores do mundo inteiro, a carreira de Kipchoge é simplesmente extraordinária. Sua conquista inédita de completar uma maratona em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos quebrou a barreira das duas horas — um marco histórico que redefiniu os limites do potencial humano e incorporou sua crença de que "nenhum ser humano tem limites". Para ele, correr é mais do que uma atividade de elite; é uma busca universal aberta a todos, independentemente da idade ou das metas de distância. Correr é ser livre. Correr é ser saudável. Correr juntos é estar unidos. É por esse motivo que o próximo capítulo da carreira de Eliud está relacionado à criação de um movimento global de corredores.

Para defender a paixão universal pela corrida, Kipchoge busca um parceiro com influência mundial, tecnologia de ponta e uma ampla rede de usuários e a Huawei é a escolha perfeita. Há mais de 12 anos, a Huawei vem se destacando no setor de saúde e fitness, com mais de 200 milhões de dispositivos vestíveis vendidos em todo o mundo até junho de 2025[1] e líder global em vendas nos três primeiros trimestres desse ano. Com seu foco na inovação e uma enorme comunidade de usuários, a Huawei mostra o que é a excelência em corrida. Suas soluções avançadas oferecem a Kipchoge e sua equipe informações valiosas, como dados precisos de treinamento e avaliações científicas de carga, possibilitando que corredores de elite ultrapassem limites e redefinam o que é possível.

Esta colaboração chega com uma revelação surpreendente: a Huawei está prestes a lançar um relógio profissional de corrida de última geração, marcando seu retorno a esta área cinco anos após o lançamento da primeira geração do HUAWEI WATCH GT Runner em 2021. Nesse período, a Huawei refinou meticulosamente sua vantagem tecnológica: o sistema TruSense oferece precisão, capacidade de resposta e amplitude incomparáveis no monitoramento de saúde e condicionamento físico; o sistema de posicionamento Sunflower representa um salto quântico na precisão de posicionamento; testes rigorosos envolvendo mais de 100 corredores garantem que as previsões de desempenho em corridas ultrapassem 97% de precisão[2], enquanto um modelo de aprendizado de máquina para avaliação da fadiga permite que os atletas treinem de forma mais inteligente. Para aumentar ainda mais a credibilidade, corredores de elite como Kipchoge e Joshua Cheptegei contribuirão com informações reais sobre os treinos e as corridas, proporcionando melhorias iterativas nos algoritmos e recursos essenciais para criar dispositivos que realmente atendam às necessidades dos corredores.

Este relógio de corrida de última geração veio superar um antigo desafio do mercado: preencher a lacuna entre funcionalidade de ponta e design intuitivo. Enquanto a maioria dos modelos disponíveis no mercado se destina exclusivamente a corredores de elite, com funcionalidades complexas que confundem os usuários casuais, a Huawei aproveitou sua ampla experiência em tecnologia 3C para criar uma solução versátil. Projetado para satisfazer as exigências rigorosas de corredores experientes, ao mesmo tempo em que se mantém acessível para iniciantes, ele também funciona como uma ferramenta completa de monitoramento da saúde para a população em geral. Ao eliminar barreiras e combinar perfeitamente o desempenho atlético profissional com o acompanhamento acessível da saúde, a Huawei permite que todos os apaixonados pelo estilo de vida pleno possam desfrutar da alegria e da vitalidade da corrida.

[1] Dados extraídos do relatório da IDC.

[2] Dados extraídos dos laboratórios da Huawei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869250/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869251/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch_1.jpg

