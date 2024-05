HUAWEI Band 8 vs HUAWEI Band 9: o que há de novo na pulseira inteligente mais avançada da marca?

SÃO PAULO, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje em dia, os vestíveis deixaram de ser simples acessórios de smartphones e se tornaram ferramentas essenciais para ficar de olho na saúde, além de servirem como assistentes inteligentes. De acordo com os números da International Data Corporation (IDC), quase 520 milhões de vestíveis foram vendidos em todo o mundo em 2023, sendo a Huawei um dos cinco principais fabricantes deste mercado, em parte graças aos seus notáveis avanços nas frentes de saúde e esporte, que são aprimorados em cada nova geração de seus vestíveis[1].

Esse é o caso da nova HUAWEI Band 9[1], que dá um passo importante nesse quesito, inaugurando tecnologias inéditas nas pulseiras da marca, como a quarta geração de seu algoritmo de monitoramento do sono, a detecção de arritmias e os Anéis de Atividade 2.0. A pulseira também conta com melhorias no acompanhamento da frequência cardíaca e SpO 2 , traz novos mostradores e foi construída com materiais que ajudam a evitar qualquer tipo de irritação na pele[2].

Herdando elementos centrais do design de sua antecessora, a HUAWEI Band 9 pesa apenas 14 gramas[3], sendo ultraleve e confortável para ser usada em qualquer situação, até para dormir ou praticar esportes – o que costumava ser um problema para quem não tem esse hábito. Agora, as pulseiras de fluoroelastômero apresentam mais furos para se ajustarem melhor a todos os tamanhos de pulso, além de contar com um modelo de pulseira de nylon.

Durma melhor com a HUAWEI Band 9

A pulseira estreia a tecnologia HUAWEI TruSleep™ 4.0, que estabelece novos padrões de análise no monitoramento do sono, oferecendo informações detalhadas sobre cada noite e dados mais completos para que os usuários entendam seu hábitos e melhorem a qualidade de sono[1].

Outra grande diferença entre ela e a HUAWEI Band 8 está na sua capacidade de analisar a frequência cardíaca, o oxigênio no sangue e a respiração durante as horas de descanso[1]. Isso é possível graças à tecnologia Sleep Breathing Monitoring, que pode detectar problemas respiratórios durante o sono, uma função que até agora só era possível utilizar no HUAWEI WATCH GT 4, que é o relógio inteligente topo de linha no Brasil.

Todos esses dados podem ser visualizados e geridos pela própria Band 9 ou pelo aplicativo HUAWEI Health, que fornece um relatório completo de cada noite, independente da smartband estar vinculada a um telefone Huawei, Android ou iPhone.

Monitoramento do coração aprimorado

Conhecidos por sua precisão no acompanhamento da saúde[1], os vestíveis da Huawei já eram capazes de medir a frequência cardíaca, stress e nível de oxigênio do sangue de forma contínua há algumas gerações. Agora, a HUAWEI Band 9 não só apresenta maior precisão nesses quesitos, como também estreia uma tecnologia que só estava disponível nos smartwatches Huawei: a Análise de Arritmia por Onda de Pulso, que realiza medições manuais e periódicas por meio de novos sensores PPG, alertando os usuários em caso de quaisquer batimentos cardíacos irregulares[1].

Outra melhoria em relação à Band 8 são os Anéis de Atividades 2.0, que têm o objetivo de motivar os usuários a alcançarem suas metas diárias de atividades, que são separadas entre exercícios, passos dados e ficar em pé (métrica muito importante e subestimada, visto que a maioria das pessoas acabam ficando muito tempo sentadas e esquecem de se movimentar).

Tal como a HUAWEI Band 8, o lançamento suporta mais de 100 modalidades esportivas, podendo criar planos de treino personalizados, com base na ciência, para que os usuários sejam mais eficientes em seus exercícios[4]. Outra semelhança é que a HUAWEI Band 9 oferece uma autonomia de até 14 dias de uso com a carga completa, graças à sua tecnologia de carregamento rápido, oferecendo até dois dias de bateria com apenas cinco minutos de carregamento[2].

Disponibilidade

A HUAWEI Band 9 está disponível no Brasil desde 8 de maio de 2024 pelo preço sugerido de R$ 399,00, na Amazon e Mercado Livre, revendedores oficiais do produto[5].

[1] Este dispositivo não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e os resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

[2] Se sentir desconforto na pele e/ou alergia ao usar a pulseira, é recomendável que pare de usá-la imediatamente e consulte um médico.

[3] Com base nos resultados dos testes de laboratório Huawei, o uso real pode variar.

[4] Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

[5] Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2422840/HUAWEI_Band_9jpg.jpg

