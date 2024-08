Huawei Lança a Rede Inteligente Xinghe para Auxiliar a Acelerar o Desenvolvimento Inteligente na América Latina

RIO DE JANEIRO, Brasil, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A etapa da América Latina do Huawei Network Summit 2024 foi realizada com sucesso no Rio de Janeiro, Brasil. O evento reuniu mais de 1100 pioneiros da indústria, líderes técnicos e parceiros de 7 países da América Latina para explorar os avanços em tecnologia de redes na era da IA. No evento, a Huawei apresentou seus mais recentes produtos e soluções da Rede Inteligente, auxiliando todas as indústrias a avançarem para a era Net5.5G e acelerarem suas jornadas inteligentes.

Daniel Zhou, Presidente da Região da América Larit a da Huawei, em seu discurso de abertura Leon Wang, Presidente da Linha de Produtos de Data Communication da Huawei, durante seu discurso principal

Daniel Zhou, Presidente da Região da América Latina da Huawei, fez um discurso de abertura, destacando que muitos países da América Latina, especialmente Brasil e México, têm anunciado suas estratégias para transformação inteligente e estão em rápida implementação. Ele afirmou: "A onda de inteligência está acelerando a economia digital, tornando as infraestruturas de rede com alta largura de banda e baixa latência essenciais. Assim, a Huawei continuará a desenvolver produtos e soluções inovadores com tecnologias de ponta, abraçando oportunidades de transformação ICT em cinco aspectos (conexão, poder computacional, dados, aplicativos e talentos) e contribuindo para um ecossistema sustentável enquanto avançamos para um mundo inteligente."

Leon Wang, Presidente da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, também fez um discurso principal intitulado "Xinghe Intelligent Network, Acelerando a Inteligência Industrial", no qual destacou: "As tecnologias inteligentes estão se aproximando rapidamente, nos forçando a inovar constantemente nas tecnologias de rede para melhor lidar com as mudanças de negócios. A Huawei oferece a Solução Xinghe Intelligent Network com base na arquitetura alvo Net5.5G, para acelerar a inteligência industrial e construir uma ponte sólida para o mundo inteligente.

Os principais anúncios do evento incluíram APs Wi-Fi 7 para todos os cenários, o switch modular de data center 400GE de maior densidade da indústria (um total de 640 portas 400GE), o switch único da indústria com cartões flexíveis de GE a 400GE, o roteador 400GE com profundidade de 220 mm, um gateway convergente inteligente all-in-one e o Net Master (uma aplicação de modelo de rede em larga escala).

Além disso, a Huawei lançou nove soluções específicas para setores e produtos comerciais e de distribuição de destaque para clientes dos setores de serviços públicos, finanças e ISP, reafirmando seu compromisso de aprofundar a atuação em diversos mercados de indústrias e pequenas e médias empresas (PMEs).

Ainda no evento, Gustavo de Avelar Costa, Gerente Executivo da Agência do Banco do Brasil, compartilhou as melhores práticas em implementações de redes de campus, destacando: "Oferecemos garantia de rede de alta qualidade para mais de 5000 agências para melhorar a eficiência digital. No futuro, continuaremos a cooperar com a Huawei para construir uma rede de campus financeiro de alta qualidade para melhor satisfação dos usuários".

Renata Wowk, Gerente de Infraestrutura do Bradesco, banco local no Brasil, também ofereceu perspectivas únicas sobre redes de data centers. Ela afirmou: "A Solução Huawei Ultra-Resilient Multi-DC Network ajuda o Bradesco a construir uma rede orientada para o futuro com 3 vezes mais confiabilidade, RPO de menos de 30 minutos e RTO de menos de 24 horas. A infraestrutura altamente confiável continua a ajudar o Bradesco a ser o principal banco da região".

Um destaque notável foi o lançamento do Programa IP Club Explorer, que oferece direitos e benefícios aprimorados aos membros. Este programa foi projetado para melhorar a comunicação e as conexões entre colegas da indústria IP através de atividades mais diversificadas, e construir o IP Club como uma plataforma importante para comunicação e interação entre pares na região. O evento também reconheceu e entregou prêmios aos membros diamantinos e ouro do IP Club na América Latina.

O mundo está em um ponto crítico na transição da transformação digital para a transformação inteligente. Assim, a Rede Inteligente Xinghe da Huawei evoluirá e será atualizada constantemente para ajudar todas as indústrias a acelerar seu ritmo rumo à era inteligente e impulsionar o desenvolvimento digital inteligente na América Latina.

