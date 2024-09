Huawei lança campanha para promover solução de fibra óptica transparente para residências

A Solução FTTR F30 oferece a máxima performance contratada em todos os cômodos da casa, mesmo com atividades simultâneas com alta demanda de rede. A tecnologia Trouble Free embarcada na linha de produtos ONT também é destaque

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei Enterprise Brasil, unidade de negócios da Huawei que oferece soluções tecnológicas para o mercado corporativo e setor público, acaba de lançar uma campanha para promover sua inovadora solução FTTR F30 (Fiber to the Room). O FTTR F30 é um kit de produtos ópticos constituído por uma ONT e 2 AP Wi-Fi, conectados por uma inovadora fibra transparente, que permitem a cobertura Wi-Fi em sua máxima performance em todos os cômodos da casa.

Com a tecnologia FTTR, os usuários desfrutam de uma conexão com estabilidade e alta performance em todos os cômodos da casa, garantindo uma experiência superior para o uso simultâneo de atividades com alta demanda de rede, como streaming de vídeos em 4K, jogos online e videoconferências. Além disso, a inovadora fibra transparente permite uma instalação imperceptível nas estruturas onde é passada, dotando os cômodos de uma infraestrutura de fibra para o futuro.

O Huawei FTTR F30 traz benefícios como:

Máxima performance: Permite atingir a máxima velocidade de planos 1GIGA em todos cômodos. Ou seja, deixamos de ter aquela situação em que contratamos um plano de 1Giga, mas nos quartos atinge somente 50 Mbps, por exemplo.

Fibra transparente: instalação fácil e rápida, sem interferir na arquitetura ou decoração do ambiente.

Multi dispositivos conectados: O Huawei FTTR F30 usa otimização inteligente de conflitos e ajuste de largura de banda para suportar até 128 conexões simultâneas de alta demanda.

Design premiado: O Huawei FTTR F30foi reconhecido internacionalmente com os prêmios de design iF e Red Dot, reforçando seu design funcional, transparente e esteticamente agradável, sem interferir na decoração dos ambientes.

A campanha vem num momento em que, no Brasil, no 1º semestre de 2024, temos mais de 740.000 usuários com planos contratados superiores ou iguais a 1Giga, o que representou um aumento de 75% face ao mesmo período do ano anterior. Portanto, entendemos que este tipo de cliente necessita de uma solução que entregue a velocidade máxima contratada em todos os cômodos. Por isso, pretendemos, com a campanha, demonstrar que não é inevitável contratar um plano de 1Giga e não atingir a velocidade máxima contratada em todos os cômodos. O FTTR F30 é a escolha ideal para os Provedores de Internet que buscam entregar a máxima performance de rede contratada em todos os cômodos da residência dos seus clientes.

"A Huawei tem o compromisso de oferecer soluções inovadoras que atendam às necessidades crescentes de conectividade em residências e empresas. Nossa nova campanha destaca o FTTR F30, que eleva a experiência de rede a um novo patamar, trazendo uma conexão estável, rápida e acessível em todos os cantos de um ambiente residencial. O FTTR F30 é o presente e futuro da conectividade Wi-Fi em todos os cômodos", afirma Carlos Roseiro, diretor de ICT Marketing da Huawei Brasil.

Campanha também destaca o Trouble Free ONT

Além do FTTR, a Huawei também estará promovendo a sua recém-lançada linha de produtos ONT (Terminal de Rede Óptica) com tecnologia Trouble-Free. A linha de produtos com a tecnologia Trouble-Free oferece Wi-Fi sem interrupção, proporcionando uma melhor experiência e otimização automática, sem necessidade de intervenção manual pelo prestador de serviço de internet.

Esta campanha é essencialmente dirigida aos Provedores de Internet (ISPs), pois essa tecnologia embarcada nas ONTs permite a essas operadoras diminuir o número de chamadas relacionadas a problemas técnicos, tornando o suporte mais eficiente, além de assegurar níveis de satisfação dos seus clientes mais elevados, com consequentes reduções de churn.

O Huawei Trouble-Free ONT traz benefícios como:

Otimização e correções automáticas: Diagnóstico e resolução de problemas através de um QR Code, onde o cliente residencial somente terá que apontar o seu celular para o código que consta na ONT.

Empresa levará tecnologias para a Futurecom



A Huawei vai levar seu portfólio de soluções ópticas para o Futurecom 2024, maior evento do setor de telecomunicações, TI e Internet da América Latina, que ocorre entre os dias 8 e 10 de outubro, em São Paulo.

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e uma das marcas mais valiosas do mundo, de acordo com a Forbes. A companhia tem como visão enriquecer a vida das pessoas por meio das tecnologias digitais e é dedicada à inovação centrada no cliente. A Huawei possui quatro unidades de negócios no Brasil: o grupo dedicado às operadoras, que oferece equipamentos e infraestrutura de telecomunicações; a área que atende às necessidades do mercado corporativo, fornecendo soluções e infraestrutura em TIC; a Huawei Cloud, com os serviços de nuvem pública e híbrida e soluções para dar escala aos negócios com estabilidade e segurança; e a Huawei Digital Power, com soluções inteligentes voltadas para geração, distribuição e armazenamento de energia fotovoltaica. A empresa também desenvolve projetos na área de soluções automotivas inteligentes e dispositivos para o consumidor final, como smartwatches, roteadores, smartphones e outros. Com aproximadamente 207 mil funcionários em todo o mundo, a companhia atende a mais de três bilhões de pessoas ao redor do mundo. A Huawei também acredita que a digitalização é o caminho para um mundo mais sustentável e uma economia zero carbono, baseada em fontes renováveis de energia. A Huawei é uma das empresas que mais investe em pesquisa no mundo. É por isso que se tornou uma das maiores detentoras de patentes do globo. Na nova era digital, a indústria de TIC exige ainda mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a Huawei continuará desempenhando seu papel principal na inovação para construir um mundo totalmente conectado e inteligente. Há 26 anos no país, a Huawei está no Brasil para o Brasil e quer se tornar cada vez mais uma importante parceira na transformação digital e na contribuição com tecnologias sustentáveis para a sociedade brasileira. Além de líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações, a Huawei tem um perfil integrado, com soluções para os setores público, privado, financeiro, transporte, mineração e energia, entre outros. A empresa possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um Centro de Distribuição em Sorocaba (SP) e duas unidades fabris, em Jundiaí (SP) e em Manaus (AM). Trabalha em parceria com brasileiros, impulsionando a inovação e ajudando a desenvolver novos talentos locais para o setor de telecomunicações. Nos últimos 10 anos, treinou mais de 40 mil profissionais em todo o Brasil.

