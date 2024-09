Huawei lança solução Xinghe Intelligent Network Security para empresas na América Latina, criando um sistema de defesa de segurança inteligente integrado

RIO DE JANEIRO, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Huawei Network Summit 2024 América Latina foi recentemente realizado, reunindo clientes e parceiros do ecossistema de diversos países, como Brasil, México e Argentina, que compartilharam suas visões sobre as tendências de segurança de rede e sua implementação na era da IA. Durante o evento, a Huawei lançou sua solução Xinghe Intelligent Network Security para ajudar os clientes na América Latina a construir um sistema de defesa de segurança inteligente e integrado.

Como parte importante do sul global, os países da América Latina estão adotando a IA para impulsionar o desenvolvimento. Por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil apresentou o primeiro plano de investimento em IA do país, abrangendo áreas como supercomputadores no Laboratório Nacional de Computação Científica, construção de infraestrutura, serviços públicos urbanos e inovação empresarial. Com isso, o Brasil busca alcançar independência tecnológica e aprimorar suas capacidades em IA. No entanto, com o rápido avanço da digitalização em várias indústrias, os ataques cibernéticos e variantes de vírus estão aumentando como nunca antes. Mais de 59% das filiais de pequenas e médias empresas em todo o mundo já sofreram ataques cibernéticos, como ransomware. Portanto, as empresas precisam construir um sistema de defesa de segurança eficaz nesta era inteligente.

Alexander Neth, principal especialista em pesquisa de segurança do Huawei European Research Center, apresentou uma palestra intitulada "Xinghe Intelligent Network Security: Construindo um Sistema de Defesa de Segurança de Rede Inteligente e Integrado para Empresas" durante o evento. Ele introduziu três soluções de segurança inteligentes: Secure Access Service Edge (SASE) para cenários de filiais de campus empresariais, proteção contra ransomware para cenários de data centers e o Security Operations Center para operações de segurança.

Nos cenários de segurança em campus, a solução Xinghe Intelligent SASE da Huawei oferece quatro capacidades de segurança: tratamento de ameaças em segundos, cobertura de rede em escala ultra-ampla, desempenho de detecção de ponta e proteção precisa contra ransomware. Essa solução já foi implementada com sucesso em diversos setores, como governo, finanças, educação, saúde, transporte e manufatura.

Nos cenários de segurança de data centers, a solução de proteção contra ransomware em múltiplas camadas da Huawei abrange dispositivos, redes e armazenamento. Ela identifica com precisão ransomware utilizando algoritmos inteligentes de detecção por IA para proteger os ativos de dados das empresas.

Nos cenários de operações de segurança, a solução Security Operations Center da Huawei utiliza tecnologias de big data para agregar dados de segurança de toda a rede, construindo um centro de operações de segurança que integra coleta de dados multidimensionais, percepção situacional, resposta e manuseio, e gestão de operações. Dessa forma, alcança uma gestão unificada de operações de segurança, controle de políticas de segurança, detecção de ameaças e operações de O&M de segurança.

A IA está redefinindo a segurança de rede. A solução Xinghe Intelligent Network Security da Huawei integra tecnologias de IA para fornecer capacidades de segurança mais inteligentes e eficientes. A plataforma de O&M inteligente da Huawei gerencia automaticamente centenas de milhares de dispositivos de segurança e milhões de eventos de ataque diariamente. Ela também reitera automaticamente os modelos de algoritmos para oferecer aos clientes as mais recentes capacidades de proteção em tempo real. A solução Xinghe Intelligent Network Security da Huawei é a escolha ideal para empresas que buscam construir uma proteção de segurança de rede na era da IA.

No futuro, a Huawei continuará a realizar avanços e inovações tecnológicas baseadas em práticas reais, tornando a segurança de rede mais inteligente e protegendo a transformação digital inteligente de seus clientes.

FONTE Huawei