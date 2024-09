Huawei lança uma série de produtos e soluções de F5G-A para impulsionar a inteligência industrial na América Latina

RIO DE JANEIRO, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei realizou sua Global Optical Summit no Rio de Janeiro, Brasil. Com o tema "F5G-A (F5G avançada), a base para a inteligência industrial", a cúpula atraiu mais de 300 clientes e parceiros do setor do Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e outros países. A cúpula também viu a Huawei lançar uma série de produtos e soluções de F5G-A para a América Latina e inaugurar o evento de recrutamento de membros do OptiX Club na região para impulsionar a inteligência industrial local.

Huawei lança produtos e soluções de F5G-A

Tony Sze, Presidente da Huawei Enterprise América Latina, disse no discurso de abertura: "Na América Latina, as soluções de produtos ópticos da Huawei estabeleceram uma posição de liderança no setor governamental e em vários setores, incluindo energia, finanças, transporte e ISP, com tecnologias de ponta e melhores práticas de negócios. Continuaremos a inovar e a trabalhar com parceiros nos mercados de NA, negócios comerciais e distribuição para criar soluções totalmente ópticas ideais no setor e ajudar os clientes a obter sucesso nos negócios."

Em uma palestra intitulada "F5G-A, a base para a inteligência industrial", Kim Jin, Vice-presidente da Linha de Produtos de Negócios Ópticos da Huawei, apontou que, "A inteligência industrial trouxe três tendências para a indústria óptica - "Entra cabo de fibra, sai cabo de cobre" (Fibre-in Copper-out)", "fgOTN-in SDH-out" e "Entra o sensoriamento óptico, sai trabalho pesado (Optical-sensing-in Hard-work-out)". A F5G-A estabelece uma base técnica padrão para a aplicação dessas tendências. Convidamos os clientes e parceiros da América Latina a aproveitarem essas oportunidades e usarem a F5G-A para alcançar a visão de construir tudo óptico em todos os lugares para um ter mundo inteligente."

Para campi de médio e grande porte nos setores de educação, saúde, hotelaria e fabricação, a Huawei lançou a solução FTTO 2.0 de próxima geração, na qual a Huawei usa as tecnologias XGS-PON Pro e Wi-Fi 7 para atualizar a largura de banda, a rede, a experiência e a O&M, alcançando 12,5/25G para salas e 2,5/10G para APs e mesas para construir um campus totalmente óptico verde de 10 Gbps.

Para redes de produção de energia e transporte, a Huawei lançou o Huawei OptiXtrans E6600, o primeiro produto de transmissão óptica do setor que suporta o padrão OTN de grão fino (fgOTN), para ajudar os clientes a criar redes de comunicação altamente confiáveis na era inteligente. Na cúpula, a Huawei também lançou o White Paper Técnico de fgOTN, que fornece uma descrição detalhada da série de padrões fgOTN, das principais tecnologias e dos cenários de aplicação, propõe a arquitetura de rede alvo do setor com base nos padrões fgOTN e descreve a perspectiva de futuras aplicações de comunicação óptica em diversos setores.

Para lidar com os desafios enfrentados pela banda larga doméstica na era da experiência, a Solução Premium Wi-Fi 2.0 da Huawei implementa um gerenciamento refinado de banda larga doméstica. O departamento de marketing realiza um marketing direcionado com base na lista de clientes potenciais, o pessoal da linha direta resolve rapidamente os problemas por meio de um diagnóstico abrangente e o NOC diagnostica proativamente os usuários com baixa QoE para reduzir a taxa de reclamações. Tudo isso trouxe benefícios para os ISPs.

Além disso, para cenários de interconexão de data center (DCI) na era inteligente, a Huawei lançou a plataforma DCI de última geração Huawei OptiXtrans DC908 Pro que suporta Tbps por comprimento de onda para garantir uma transmissão eficiente, altamente segura e altamente confiável de serviços entre data centers.

Na cúpula, vários representantes de clientes da América Latina fizeram discursos e compartilharam suas histórias sobre sua cooperação com a Huawei na construção de redes totalmente ópticas na região.

Por fim, a Huawei anunciou o início do evento de recrutamento de membros do OptiX Club. Ao criar comunidades técnicas do setor, a Huawei pretende promover a inteligência de dados do setor regional.

Para obter mais informações sobre produtos e soluções ópticas da Huawei, visite https://e.huawei.com/br/solutions/enterprise-optical-network.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2503262/Picture2.jpg

FONTE Huawei