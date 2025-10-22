Huawei monitora treinos de Corinthians e Vasco com HUAWEI WATCH GT 6 Huawei 22 out, 2025, 15:36 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo Clubes utilizam o smartwatch para monitorar desempenho[1], saúde e bem-estar[2] dos atletas em ação SÃO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou uma parceria especial com os clubes de futebol Corinthians e Vasco da Gama para testar e monitorar o desempenho de atletas utilizando o HUAWEI WATCH GT 6 Pro. A ação faz parte de uma iniciativa da marca para demonstrar, na prática, como sua tecnologia vestível apoia o esporte de alta performance e o cuidado com a saúde. Continue Reading



Durante os treinos, os jogadores utilizaram o smartwatch para acompanhar dados como frequência cardíaca, níveis de oxigenação no sangue (SpO₂), qualidade do sono e métricas avançadas de desempenho físico[3]. Os conteúdos das ativações já estão disponíveis nas redes oficiais dos clubes no YouTube do Vasco e do Corinthians , Instagram e TikTok, conectando tecnologia e esporte em uma narrativa sobre performance e inovação.

O HUAWEI WATCH GT 6 Pro se destaca pela bateria de até 21 dias de duração[4], monitoramento de mais de 100 modos esportivos[5], inteligência de treino com inteligência artificial e design leve e sofisticado. O modelo também é compatível com sistemas Android e iOS, oferecendo uma experiência completa tanto para atletas quanto para usuários que buscam bem-estar e desempenho no dia a dia.

Com a parceria, a Huawei reforça seu compromisso com o incentivo ao esporte e com a inovação tecnológica aplicada à saúde. Com design leve e sofisticado, o smartwatch combina tecnologia avançada e estilo, sendo ideal tanto para atletas quanto para quem busca mais saúde e desempenho no dia a dia.

A empresa segue na liderança global do mercado de smartwatches, sendo a principal fornecedora em remessas mundiais no primeiro semestre de 2025, de acordo com dados da IDC . O sucesso dos produtos reforça a força da estratégia global da marca, que une design premium, recursos avançados de monitoramento e usabilidade inteligente.

Sobre HUAWEI Consumer Business Group

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quatorze centros de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos em países como Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. O Huawei CBG cobre tablets, dispositivos vestíveis e serviços em nuvem. Com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações, a Huawei se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site oficial da Huawei Brasil e os canais da marca no Facebook, Instagram e YouTube.

[1]Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

