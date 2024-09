Huawei Network Summit 2024: Huawei apresenta a solução Xinghe Intelligent Campus para a América Latina

Centrado na experiência e na escolha preferida para a jornada digital e inteligente das empresas

RIO DE JANEIRO, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Na etapa da América Latina do Huawei Network Summit 2024, a Huawei lançou a solução Xinghe Intelligent Campus, projetada para fornecer a melhor experiência de rede para empresas de todos os tamanhos. Essa solução preparada para o futuro é uma ótima opção para as empresas da América Latina promoverem a transformação digital e inteligente, melhorarem a eficiência operacional, a flexibilidade de serviços e abrindo caminho para um futuro inteligente.

Steven Zhao, vice-presidente da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, foi quem apresentou as novas tendências de rede de campus, compartilhando as perspectivas da própria Huawei sobreelas. No campus empresarial de hoje, o escopo da conectividade se torna mais diversificado do que nunca, e os serviços digital-inteligentes surgem um após o outro. Para atender a isso, as redes de campus estão se transformando de centradas em conectividade para centradas em experiência. A solução Xinghe Intelligent Campus da Huawei mantém esse ritmo, priorizando a experiência do usuário e garantindo a garantia de experiência inteligente por meio de três tipos de atualização de experiência, como a seguir:

Atualização da experiência de rede: a Huawei assumiu a liderança no lançamento de produtos Wi-Fi 7 para todos os cenários que se destacam por antenas inteligentes e tecnologias de agendamento convergente. De acordo com testes reais da Tolly, o ponto de acesso (AP) Wi-Fi 7 da Huawei oferece uma taxa de transferência recorde de 13,2 Gbps, o dobro dos pontos de acesso Wi-Fi 6 do setor e 20% mais altos que os pontos de acesso Wi-Fi 7 comparáveis do setor. Ele também oferece taxa de transferência de 4,33 Gbps para um único terminal, três vezes maior do que os APs Wi-Fi 6 do setor, e permite que 120 terminais simultâneos transmitam vídeo 1080p ao vivo, sem interrupções. No que diz respeito à segurança da rede do campus, a inovadora tecnologia Wi-Fi Shield da Huawei eleva a segurança da transmissão de dados a novos níveis, evitando assim o vazamento de dados. A atualização da rede sem fio está avançando cada vez mais. Para acompanhar isso, a Huawei lançou um gateway hiper-convergente all-in-one, que pode trabalhar com unidades remotas (RUs) sem gerenciamento para fornecer energia a outros dispositivos e permitir a simplicidade de "um dispositivo para uma rede". Para empresas com muitas filiais, a filial definida por software (SD-Branch) facilita a configuração com um clique e o provisionamento fácil de serviços para 1.000 locais em um dia, reduzindo o tempo de comercialização (TTM) para serviços em 90%.

Atualização da experiência do aplicativo: a solução de garantia de experiência de aplicativos da Huawei, a primeira do tipo no setor, capacita usuários VIP como CXOs com acesso de alta prioridade e experiência incomparável a qualquer hora, em qualquer lugar. Além disso, o mecanismo exclusivo Experience-Centric Network Architecture (XNA) da Huawei garante que os principais aplicativos, como videoconferência, estejam sempre na faixa rápida dedicada e livres de interrupções. Além de garantir a experiência para os principais aplicativos de escritório e usuários VIP, a Huawei também melhorou a confiabilidade da rede para aplicativos de produção. Especificamente, os switches industriais podem operar de forma eficiente em ambientes adversos, reduzindo as despesas operacionais (OPEX) em 80%. Em particular, a tecnologia Multichassis Link Aggregation Group (M-LAG) garante uma rápida comutação de proteção dentro de 50 ms durante as atualizações de rede, 95% mais rápido do que a média do setor. Os benefícios resultantes incluem atualizações de rede sem reconhecimento de usuário, serviços de produção sempre ativos e atividades de produção empresarial sempre garantidas.

Atualização da experiência de operações e manutenção (O&M): o mapa digital de campus exclusivo da Huawei oferece visibilidade de integridade em quatro níveis (níveis de rede, terminal, usuário e aplicativo), ajudando os engenheiros de O&M a localizar rapidamente as causas principais de falhas e melhorar a eficiência de O&M. Dessa forma, um engenheiro de rede pode gerenciar com eficiência um campus com usuários do 10 000. Além disso, algoritmos de agrupamento de IA são empregados para recomendar de forma inteligente a janela de tempo para economia de energia, alcançando uma economia de energia de rede de até 30%.

Diversos pioneiros do setor que participaram desse evento compartilharam suas melhores práticas em rede de campus. Enrique Dibidox, diretor de Produto da México Totalplay, falou sobre sua cooperação com a Huawei e destacou como uma rede de campus de alta qualidade permite terminais totalmente conectados e cobertura sem fio onipresente. Com as ofertas exclusivas da Huawei, o México Totalplay forneceu a inteligência e o poder de computação do mundo digital para tudo, acelerando assim a transformação digital das empresas mexicanas.

Thiago Oliveira, chefe de Desenvolvimento de Negócios da FiberX, expôs seus oito anos de cooperação com a Huawei. Graças a parcerias estreitas, os negócios das duas partes cobriram todos os estados do Brasil e alcançaram um crescimento compartilhado. Alimentada pela tecnologia Wi-Fi da Huawei, uma rede sem fio de alta velocidade foi construída para resolver a distribuição desigual de recursos educacionais e oferecer mais oportunidades de educação para a população jovem.

Bruno Silva de Oliveira, gerente de equipe de IP do Banco do Brasil, disse que a solução de rede de campus de 10 Gbps de alta qualidade da Huawei ajuda o banco a entrar na era digital. Um destaque notável é o mapa de experiência inovador que pode detectar e garantir a experiência em três níveis (níveis de aplicativo, usuário e rede) e corrigir falhas em tempo real, preparando o caminho para as necessidades de serviço de hoje e de amanhã.

A Huawei acredita que a Solução de Campus Inteligente Xinghe se tornará a escolha preferida para empresas na América Latina e até mesmo em todo o mundo para construir uma infraestrutura de rede preparada para o futuro, ajudando-as a acelerar a transformação digital e inteligente e a maximizar a produtividade. Olhando para o futuro, a Huawei permanecerá impulsionada pela inovação e continuará a desenvolver um novo ímpeto na transformação digital e inteligente de empresas de todos os tamanhos.

