Lançamento da Série HUAWEI WATCH GT 6 com mostradores exclusivos na Bienal de Veneza, unindo arte e vida inteligente

VENEZA, Itália, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A 19ª Bienal de Arquitetura de Veneza, realizada de 10 de maio a 23 de novembro de 2025, apresenta a fusão de arte e tecnologia por meio da colaboração entre a Huawei e o Pavilhão da China. Como Parceiro Principal de Inteligência e Tecnologia do Pavilhão da China, a Huawei integrou seus produtos inovadores – incluindo o HUAWEI Mate X6, HUAWEI MatePad Pro 12,2 polegadas Edição PaperMatte e HUAWEI MatePad Pro 13,2 polegadas Edição PaperMatte – ao design do pavilhão, destacando o patrimônio arquitetônico da China com tecnologias inteligentes.

Para celebrar ainda mais essa parceria tecnológica, a Série HUAWEI WATCH GT 6, lançada em setembro de 2025, apresenta três mostradores exclusivos inspirados nas obras de instalação exibidas na Bienal. Esses mostradores incorporam a essência da estética arquitetônica e artística no cotidiano, oferecendo aos usuários uma maneira única de experimentar a fusão entre arte e tecnologia.

O mostrador Dunhuang Con-stella-tion é inspirado na obra de instalação "Dunhuang Con-stella-tion" do Atelier Alter Architects. Essa peça reflete a importância histórica de Dunhuang como um cruzamento de civilizações ao longo da Rota da Seda, onde diversas culturas se encontraram para criar novos tipos de arte. Isso é particularmente evidente nas quatro cúpulas da Caverna 285 de Mogao, onde elementos arquitetônicos da Grécia, Pérsia, Índia e China convergem, simbolizando como diferentes civilizações imaginam o cosmos. Na instalação "Dunhuang Con-stella-tion", o arquiteto enxerga Dunhuang como uma cidade flutuante futurista, representando a harmoniosa mistura de culturas diversas e a beleza etérea das nebulosas, em uma ode moderna ao conceito de "ressonância da civilização".

O mostrador Vault of Heaven é inspirado na obra de instalação "Vault of Heaven" de Wang Zigeng, professor associado do Departamento de Arquitetura da Academia Central de Belas Artes e fundador e arquiteto principal da PILLS. A obra reimagina o elemento arquitetônico tradicional do "teto caixão" utilizando redes de proteção verdes recicladas de canteiros de obras chineses. O design dinâmico incorpora a tecelagem de bambu, um patrimônio cultural imaterial, e cria um efeito visual hipnotizante semelhante a um fenacistoscópio. Isso não apenas presta homenagem ao antigo "teto caixão" como representação do "palácio celestial" na arquitetura de templos, mas também tece uma narrativa contínua de momentos interconectados. Esses instantes efêmeros, porém profundos, giram em torno da filosofia natural única da China, mostrando vividamente a imaginação poética do céu e a busca incessante por uma vida melhor pelo povo chinês.

O mostrador The City in China - Nature of All Things é inspirado na instalação "City in China - Nature of All Things" do WAY Studio, imaginando uma cidade futura onde o ambiente natural se integra perfeitamente à arquitetura urbana. Esse design inovador reimagina a conexão entre arranha-céus por meio de um sistema de transporte avançado, reduzindo significativamente o consumo de energia. A obra também enfatiza o conceito de crescimento orgânico nos edifícios, semelhante ao dos organismos vivos.

A Huawei utiliza esses mostradores como meio de integrar de forma fluida o tema "CO-EXIST" do Pavilhão da China em seus produtos tecnológicos de ponta, conectando arte, arquitetura e tecnologia vestível. Essa abordagem inovadora expande ainda mais os limites da expressão cultural. Os usuários da Série HUAWEI WATCH GT 6 agora podem experimentar esses mostradores únicos, combinando a estética oriental com a vida inteligente de maneira elegante e funcional.

A Huawei tem consistentemente adotado uma perspectiva aberta, diversa e internacional, inspirando-se em movimentos artísticos globais e explorando continuamente as infinitas possibilidades do design. A Huawei permanece dedicada a avanços pioneiros em estética tecnológica, com o objetivo de oferecer experiências tecnológicas premium e elegantes aos consumidores globais, permitindo que eles adotem um estilo de vida mais personalizado.

