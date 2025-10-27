Huawei ganha três prêmios na área de redes totalmente ópticas na Network X 2025

PARIS, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Na cerimônia da Network X 2025, a Huawei foi ganhadora de três prêmios: Caso de Uso de Transporte Óptico Mais Inovador, Melhor Solução de IA de Rede para Redes de Fibra e Fibra Verde Excepcional. Essas honrarias refletem a forte tecnologia, a contínua inovação e a liderança de mercado da Huawei em redes totalmente ópticas.

A Huawei ganhou três prêmios na área de redes totalmente ópticas na Network X. (PRNewsfoto/Huawei)

A Huawei continua sendo pioneira na transmissão óptica, impulsionando a inovação e a adoção real de redes de altíssima velocidade. A Huawei está impulsionando avanços em tecnologias importantes, como transmissão de altíssima velocidade 400G/800G e B1T, espectro ultra-amplo de banda C+L e comutação OXC de ponta a ponta, impulsionando atualizações do setor e rompendo os limites de desempenho.

O impressionante progresso da Huawei em tecnologias de ponta, como interconexão de data centers de ultra banda larga e transmissão sem perdas, está acelerando a programação e a colaboração do poder da computação. Ao permitir que os recursos de computação transitem livremente entre diferentes regiões, a Huawei colabora com um fornecimento onipresente e eficiente, além de estabelecer uma base sólida para uma próspera economia digital. Graças ao seu desempenho excepcional, a Huawei foi mais uma vez agraciada com o prêmio de "Caso de Uso de Transporte Óptico Mais Inovador".

Capacitada por tecnologias inteligentes, a Huawei atualizou completamente sua solução de banda larga premium para uma operação com experiência em banda larga residencial (HBB). O primeiro sistema de Índice de Experiência do Cliente (CEI) do setor torna a experiência do usuário mensurável e visível, solucionando um desafio de longa data e ajudando as operadoras a otimizarem a qualidade do serviço. Atuando como o "cérebro inteligente" da operação de banda larga residencial, o HBBMaster utiliza algoritmos avançados para diagnosticar automaticamente problemas complexos e fornecer soluções rápidas e práticas visando às melhores experiências do usuário. Essas duas inovações se complementam, abrindo novas oportunidades de crescimento no mercado de banda larga residencial, que movimenta trilhões de dólares, e renderam à Huawei o prêmio de "Melhor Solução de IA de Rede para Redes de Fibra".

A Huawei também fez progressos em eficiência energética verde e O&M inteligente para redes de acesso inteligentes, continuando a impulsionar a inovação no campo. Por meio de inovação de ponta a ponta em terminais de linha óptica (OLTs), terminais de rede óptica (ONTs) e sistemas de gerenciamento de rede, a Huawei foi homenageada com o prêmio "Fibra Verde Excepcional". A plataforma OLT inteligente da Huawei aproveita tecnologias dinâmicas de economia de energia de vários níveis e granularidade para otimizar a eficiência energética do nível de tráfego ao nível do sistema. Isso reduz acentuadamente o consumo de energia de dispositivos ociosos em salas de equipamentos, contribuindo para redes mais ecológicas e menores emissões de carbono. O ONT da Huawei pode reduzir automaticamente o consumo de energia fora dos horários de pico, sem comprometer a experiência do usuário. É uma maneira mais inteligente de aumentar a eficiência energética em casa. Além disso, o sistema de gerenciamento da Huawei ajuda as operadoras a otimizarem dinamicamente a eficiência energética da rede com base no tráfego em tempo real e no status do dispositivo. Ele permite a implantação automatizada e operações refinadas de políticas de economia de energia em toda a rede, levando as redes ópticas a um futuro mais verde e eficiente.

Após ganhar esses prêmios, Kim Jin, vice-presidente da linha de produtos ópticos da Huawei, declarou: "A Huawei continua comprometida em promover a evolução de todas as redes ópticas e impulsionar a inovação contínua. Com um olhar para o futuro, a Huawei continuará trabalhando com operadoras globais para abraçar os novos desafios e oportunidades da era inteligente, viabilizando um novo crescimento e construindo um mundo inteligente juntos."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804545/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg

FONTE Huawei