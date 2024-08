Huawei Network Summit 2024: Huawei atualiza seu programa de membros do IP Club para a região da América Latina, criando uma plataforma de comunicação e compartilhamento de ideias sobre a tecnologia IP

RIO DE JANEIRO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A etapa da América Latina do Huawei Network Summit 2024 foi realizada com sucesso no Rio de Janeiro, Brasil. Com clientes e parceiros presentes no evento, a Huawei compartilhou o progresso do ano passado com o programa de membros do IP Club na América Latina, anunciou um novo plano de atualização de membros e entregou prêmios a membros de destaque.

Cerimônia de premiação do IP Club

Guilherme Alexandre Ferrari, CTO da Huawei Enterprise Brasil, disse: "O programa de membros do Huawei IP Club foi lançado na América Latina em 2022. Desde então, o IP Club reuniu mais de 400 membros registrados de 20 países e realizou mais de 160 atividades comunitárias de membros na América Latina."

Em 2024, o Huawei IP Club será ainda mais atualizado, adicionando laboratórios práticos offline e intercâmbios técnicos online sobre os tópicos de tendências. Para especialistas regionais do setor de IP e líderes de opinião, o programa Huawei's IP Club Explorer pode melhorar a comunicação e a interação entre os membros do setor por meio de atividades diversificadas. Tudo isso transformará o IP Club em uma importante plataforma de comunicação e interação entre os pares do setor na região e ajudará os clientes corporativos a construir infraestruturas de rede inovadoras e acelerar efetivamente o desenvolvimento inteligente na América Latina.

Também durante o evento, Pedro Wang, diretor do Departamento de Enterprise Network Marketing & Solution Sales da Huawei América Latina, e Simon Xu, Diretor do Departamento Global Enterprise Network Marketing Execution da Huawei, entregaram prêmios a membros de destaque em reconhecimento às suas contribuições para a próspera comunidade de Clubes de IP.

O IP Club foi criado pela Huawei com o objetivo de construir uma plataforma aberta de compartilhamento de ideias para gerentes de TI, especialistas em tecnologia IP e engenheiros. Até agora, o IP Club tem mais de 5000 membros registrados em todo o mundo e realizou mais de 800 atividades comunitárias de membros.

Ao aproveitar o IP Club, líderes de opinião do setor, especialistas e colegas de todo o mundo podem explorar as futuras tendências, desafios e oportunidades de rede e se aprofundar nas práticas de construção de rede em todos os setores durante a transformação digital. Esses esforços contribuem para o cultivo de talentos para o setor global de IP e impulsionam efetivamente a inovação de serviços corporativos e a transformação inteligente.

Para saber mais sobre o programa e a comunidade de membros do IP Club da Huawei, clique em https://ipclub.huawei.com/

