Huawei Network Summit 2024: Huawei Lança a Solução Xinghe Intelligent Fabric para a América Latina, Impulsionando a Era da IA

RIO DE JANEIRO, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a etapa da América Latina do Huawei Network Summit 2024 começou no Rio de Janeiro. Na sessão "Xinghe Intelligent Fabric, Impulsionando a Era da IA", a Huawei revelou sua solução Xinghe Intelligent Fabric para a região, apresentando uma rede de data center de última geração que integra "um mapa para O&M inteligente", "uma rede para computação diversa" e "uma plataforma para convergência inteligente". Esta solução inovadora está pronta para impulsionar a transformação digital e inteligente das empresas em toda a região. O evento reuniu mais de 100 clientes e parceiros de países como Brasil, México, Colômbia, Argentina e outros. Eles se reuniram para explorar os mais recentes avanços em tecnologia de rede de data center e colaborar na inovação e atualização da infraestrutura e serviços de rede na América Latina.

Arthur Wang, Presidente da Área de Redes de Data Center, Linha de Produtos de Data Communication da Huawei, durante seu discurso principal

Arthur Wang, Presidente da Área de Redes de Data Center na Linha de Produtos de Data Communication da Huawei, compartilhou suas percepções sobre as últimas tendências no desenvolvimento de redes de data centers. Ele destacou que, na era da IA, as redes de data center precisam de um "cérebro brilhante", "ossos resilientes" e "membros flexíveis" para prosperar. Inspirada por essa visão, a Huawei introduziu a solução Xinghe Intelligent Fabric, uma infraestrutura de rede avançada que impulsiona a era da IA com um mapa para O&M inteligente, uma rede para computação diversificada e uma plataforma para convergência inteligente.

Um mapa para O&M inteligente: Alimentada pelo mapa digital de rede proprietário da Huawei, a solução alcança a demarcação de falhas em minutos e navegação de caminho com um clique entre data centers e fornecedores, além de percepção em tempo real de anomalias, resultando em um aumento de 30% na eficiência de O&M. Além disso, integra capacidades de O&M de rede e computação, permitindo diagnósticos de anomalias de comunicação com um clique, aumentando a eficiência da resolução de problemas em 90%.

Uma rede para computação diversificada: O Xinghe Intelligent Fabric unifica o suporte a diversos cenários de aplicação, incluindo computação inteligente, computação geral e armazenamento. O algoritmo de balanceamento de carga em escala de rede (NSLB) da Huawei ajuda a aumentar o throughput da rede para 95% e a melhorar a eficiência do treinamento de IA em mais de 10%. Além disso, a capacidade exclusiva de troca ultrarrápida em três níveis, iReliable, permite uma troca em submilissegundos para garantir zero interrupção de serviço e operações contínuas.

Uma plataforma para convergência inteligente: A solução permite conexão com várias nuvens, aproveitando uma arquitetura de plataforma aberta e APIs RESTful padrão. Isso possibilita a orquestração de redes na nuvem e no local em questão de minutos. Além disso, gerencia múltiplos fornecedores utilizando protocolos padronizados para impulsionar a adaptação ágil de dispositivos de vários fornecedores, reduzindo o tempo de gerenciamento de meses para apenas dias.

No evento, Eduardo Anhaia, Gerente de Produtos da Compwire, apresentou suas conquistas em colaboração com a Huawei, enquanto Henrique Cesar Melo dos Reis, Gerente Sênior de Produtos da Huawei Brasil, apresentou as últimas descobertas de pesquisa e uma demonstração ao vivo do mapa digital de rede da Huawei.

A solução Xinghe Intelligent Fabric da Huawei tem sido amplamente reconhecida por grandes clientes latino-americanos, incluindo Telconet, Bradesco e Compwire, e tem sido amplamente adotada nos setores de finanças, governo, internet e manufatura. Isso tem acelerado a transformação digital e inteligente em várias indústrias.

Olhando para o futuro, a Huawei continuará a expandir os limites da inovação em redes de data centers, impulsionando a evolução da inteligência de redes e criando maior valor para clientes e indústrias por meio de pesquisas e desenvolvimento contínuos.

Saiba mais: https://e.huawei.com/br/solutions/enterprise-network

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494616/Huawei_04_HNS_2024.jpg

FONTE Huawei