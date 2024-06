Huawei pede a colaboração da indústria para acelerar a América Latina Digital

CIDADE DO MÉXICO, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Durante o GSMA Mobile 360 Latino America 2024, Daniel Zhou, presidente da Huawei América Latina, fez um discurso sobre "Criando Juntos, Para o Futuro Digital", onde enfatizou que a transformação digital está acelerando na América Latina, todas as partes do setor devem trabalhar juntas para acelerar o desenvolvimento e a prosperidade do 5G, e colaborar com tecnologias digitais de próxima geração, como nuvem e IA, para promover a economia digital e o desenvolvimento sustentável na América Latina.

Daniel Zhou, presidente da Huawei América Latina, fez discurso de abertura

A economia digital está se tornando o motor de crescimento da economia global. Segundo ama pesquisa, a economia digital responde por 46% do PIB global. Em 2023, a economia digital global cresceu US$ 41,4 trilhões, com uma taxa de crescimento anual composta de 13,7%, muito acima da taxa de crescimento do PIB de 2,9%.

O 5G é uma infraestrutura importante para o desenvolvimento da economia digital. Até agora, o 5G está se desenvolvendo muito mais rápido do que podemos imaginar globalmente. Nos cinco anos desde o uso comercial do 5G, o número de usuários globais ultrapassou 1,5 bilhões, o equivalente aos nove anos de desenvolvimento do 4G. O 5G na América Latina também está em desenvolvimento por 3 ondas. A primeira onda de desenvolvimento do 5G no Brasil, Chile e México atendeu à expectativa, o DOU do 5G aumentou de 1,9 a 2,7 vezes e o ARPU aumentou de 3,8 a 8,8% em comparação com o 4G.

Embora a América Latina tenha feito algumas conquistas no desenvolvimento do 5G nos últimos anos, também enfrenta alguns desafios. Primeiro, o ritmo de desenvolvimento 5G das operadoras latino-americanas é lento, e a monetização dos negócios ainda está aquém das expectativas. Em segundo lugar, a distribuição do espectro 5G na América Latina tem problemas como preço alto e descontinuidade. Finalmente, a taxa de penetração dos terminais 5G da América Latina é baixa em comparação com outras regiões do mundo. Durante o discurso, Daniel disse que podemos acelerar o desenvolvimento do 5G na América Latina a partir dos aspectos de rede, negócios e política.

A rede de alta qualidade é a base do sucesso dos negócios 5G. Uma operadora latino-americana começou a investir e construir redes 5G em 2022, e a taxa de crescimento anual da receita chegou a 15,3% até o final de 2023. As soluções baseadas em cenários da Huawei, como Macro Site, Street Site e Rural Site, podem permitir que as operadoras construam redes com a melhor cobertura e melhor experiência e alcancem melhor o sucesso dos negócios 5G.

A monetização multidimensional é a chave para o sucesso dos negócios 5G. Para os cenários de toC, toH e toB, as operadoras têm três métodos de monetização no desenvolvimento do 5G: monetização de tráfego, monetização de experiência e monetização de serviços diversificados. Atualmente, as operadoras da América Latina se concentram na monetização do tráfego. Além disso, algumas operadoras começaram a explorar métodos de monetização de experiência baseados em jogos em nuvem e serviços de transmissão ao vivo, como requisitos de latência e uplink.

Políticas favoráveis e ecossistema são os aceleradores do desenvolvimento 5G. O Brasil lançou espectro contínuo de 100 MHz e converteu a taxa de espectro de 95% em obrigações de cobertura de rede, o que pode maximizar os serviços 5G para todos. Além disso, a introdução de terminais de baixo preço, o lançamento da política de redução de impostos e o aumento da distribuição de terminais 5G podem melhorar significativamente a penetração dos terminais 5G na América Latina.

O desenvolvimento da economia digital depende não apenas da conectividade onipresente do 5G, mas também do poder de computação na nuvem e da IA. De acordo com o Daniel, a convergência do 5G, nuvem e IA acelerará a Internet de Todas as Coisas (IoE), a consciência de tudo e a inteligência de tudo, o que pode contribiur a melhorar a vida e a produção digital. Na América Latina, a Huawei coopera ativamente com as operadoras para explorar as tecnologias 5G + nuvem + IA em áreas como minas, portos e fábricas, permitindo a transformação digital de milhares de indústrias.

Finalmente, a Huawei apela a todos os parceiros do setor para que trabalhem juntos para acelerar o desenvolvimento do 5G na América Latina e explorar modelos de negócios mais diversificados para o futuro digital. Daniel disse: "Há um velho ditado: 'O futuro não está esperando para acontecer, ele é criado por nós.' Acredita que, no futuro próximo, abraçaremos conjuntamente uma América Latina digital com nossos esforços."

A conferência GSMA M360 Latino América 2024 de dois dias foi realizada na Cidade do México durante o 5 e 6 de junho. Reguladores de políticas de países latino-americanos e empresas líderes em vários setores discutem conjuntamente a digitalização e o desenvolvimento sustentável na América Latina com foco em tecnologias de ponta, tendências do setor e aplicações inovadoras no campo 5G.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2432803/Picture1.jpg

FONTE Huawei