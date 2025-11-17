Huawei reúne ciclistas em evento global em São Paulo

Evento reuniu influenciadores e jornalistas em uma manhã de pedal e apresentou o novo HUAWEI WATCH GT 6 como perfeito aliado à prática esportiva

SÃO PAULO , 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Dando continuidade à sua missão de promover uma vida mais ativa e equilibrada, a Huawei realizou na última sexta-feira (14) uma pedalada no Parque Bruno Covas, um dos principais cartões-postais da zona oeste de São Paulo. A ação faz parte do movimento global Active Rings: Enjoy Your Moment, que já passou por cidades como Paris, Berlim, Shenzhen, Manila e Rio de Janeiro, conectando tecnologia e bem-estar em experiências únicas ao ar livre.

O encontro reuniu influenciadores e jornalistas especializados em esporte, saúde e lifestyle, que puderam experimentar de perto os recursos avançados dos smartwatches Huawei durante um passeio de bicicleta. O destaque ficou por conta da série HUAWEI WATCH GT 6, mais recente lançamento da marca, que combina design sofisticado com tecnologias de monitoramento de saúde1 e desempenho esportivo2 de última geração.

Entre os recursos testados estavam o monitoramento em tempo real da frequência cardíaca1, o acompanhamento de rotas via GPS e o cálculo de métricas de treino, como distância, velocidade média e gasto calórico. Com suporte a mais de 100 modos esportivos, o dispositivo reforça o compromisso da Huawei em oferecer ferramentas inteligentes que ajudam o usuário a evoluir na prática esportiva2 com segurança e constância. Além disso, o smartwatch tem duração de bateria de até 21 dias3 e é compatível com IOS e Android4.

"O Active Rings convida as pessoas a celebrarem pequenas vitórias diárias, seja um treino intenso ou uma pedalada tranquila no parque. Queremos que a tecnologia inspire o movimento, o equilíbrio e a conexão com o que realmente importa: o bem-estar", afirma Diego Marcel, gerente de relações públicas da Huawei Mobile Brasil.

A iniciativa reforça a presença global da campanha Active Rings, que une comunidades em torno de hábitos saudáveis e da filosofia de que o cuidado com o corpo e a mente é construído com consistência, não com perfeição.

Sobre HUAWEI Consumer Business Group

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quatorze centros de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos em países como Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. A Huawei CBG, uma das três unidades de negócios da Huawei, cobre smartphones, PCs, tablets, dispositivos vestíveis e serviços em nuvem. Com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações, a Huawei se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site oficial da Huawei Brasil e os canais oficiais da marca no Facebook, Instagram e YouTube.

1 Este dispositivo não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e os resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

2 Procure orientação profissional para a prática de esportes.

3 Com base nos resultados dos testes de laboratório da HUAWEI. O uso real pode variar dependendo das diferenças de produto, hábitos do usuário e variáveis do ambiente.

4 Compatível com telefones Android e IOS. Alguns telefones Android e IOS não padronizado podem não ser compatíveis com a conexão com um toque.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824837/Imagem_do_WhatsApp_de_2025_11_14___s__12_49_00_641c0c63.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824839/Imagem_do_WhatsApp_de_2025_11_14___s__12_49_02_e2b7f44d.jpg

FONTE Huawei